  • BIST 3.062,49
  • Altın 1011.095
  • Dolar 18.113
  • Euro 17.9436
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 20 °C
»

Keçiören'de mıntıka temizliği

Keçiören Belediyesi ilçeye bağlı köylerde ve mesire alanlarında mıntıka temizliği yaptı.
Keçiören'de mıntıka temizliği

Belediye ekipleri, Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köylerinde doğaya bırakılan ve dönüşümü zor olan plastik, kağıt ve cam türünden birçok atığı toplayarak bertaraf etti.

İlçede bulunan köylerde ve mesire alanlarında mıntıka temizliği yapan Keçiören Belediyesi temizlik ekipleri; Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köylerinde doğaya bırakılan ve dönüşü oldukça zor olan plastik, kağıt ve cam türünden birçok atığı toplayarak imha etti.

Özellikle hafta sonu doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin ziyaret ettiği mesire alanlarında oluşan kirliliği her hafta rutin olarak temizlediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, doğaseverlerin çöplerini çevreye bırakmaması konusunda uyarılarda bulunarak, “Köylerimizin ve mesire alanlarımızın temizliğine büyük özen gösteriyoruz. Vatandaşımızın doğayla iç içe vakit geçirdiği alanlarımızı sık sık temizliyoruz. Vatandaşlarımızın da özellikle doğada dönüşümü zor olan atıkları poşetlemek suretiyle çöp bırakma noktalarına koymalarında fayda var. Geleceğimiz için çevremizi temiz tutalım. Doğamızı ve ağaçlarımızı lütfen koruyalım” dedi.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akdere Şenlendi22 Ağustos 2022 Pazartesi 03:35
  • ABB’DEN TATİL DESTEĞİ22 Ağustos 2022 Pazartesi 03:15
  • Yoğun ilgi görüyor22 Ağustos 2022 Pazartesi 01:00
  • Karapürçek Semt Hali kütüphane oluyor19 Ağustos 2022 Cuma 09:41
  • Genç Nesillere Aktarılıyor19 Ağustos 2022 Cuma 00:10
  • Yaşar’dan “Atık” Çağrısı17 Ağustos 2022 Çarşamba 01:02
  • Avrupa Şampiyonu Pursaklar’dan17 Ağustos 2022 Çarşamba 00:59
  • Ankara Büyükşehir’den Sulama Hattı Projesi17 Ağustos 2022 Çarşamba 00:51
  • Sincanlıların en çok tercih ettiği çiçek belli oldu: Sardunya17 Ağustos 2022 Çarşamba 00:48
  • Pursaklar'da boş duvarlar boyanıyor17 Ağustos 2022 Çarşamba 00:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti