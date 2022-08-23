Keçiören'de mıntıka temizliği yapıldı

Keçiören Belediyesi ilçeye bağlı köylerde ve mesire alanlarında mıntıka temizliği yaptı. Ekipler, Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köylerinde doğaya bırakılan ve dönüşümü zor olan plastik, kâğıt ve cam türünden birçok atığı topladı.