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Keçiören'de öğrencilere sınav öncesi kaygı eğitimi verildi

Keçiören Belediyesi, belediyede görevli stajyer öğrencilere yönelik ‘sınav kaygısı ve akran zorbalığı ile mücadele’ eğitimi verdi. 
Keçiören'de öğrencilere sınav öncesi kaygı eğitimi verildi

Sınavlarda başarılı olmanın önemli parametrelerinden birinin kaygı ve stresi kontrol altında tutmak olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören Belediyesi olarak gerek kendi eğitim kurumlarımızda bulunan gerekse belediyemizde staj yapan öğrencilerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Bu kapsamda çeşitli bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz. Bu seminerlerde kaygı ve stresle başa çıkmanın yöntemlerini hem öğrencilerimiz hem de uzmanlarımız istişare etme fırsatı buluyorlar. Problemin çözümü noktasında teorik ve pratik çözümlemeler yapıyorlar.” dedi. 

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Sınava girecek tüm öğrencilere başarı dileklerini de ileten Altınok, öğrencilerin hak ettikleri okullara girebilmeleri temennisinde bulundu. 

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