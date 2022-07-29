Keçiören’de sinema etkinliği

Keçiören Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü bünyesindeki Engelli Danışmanlık Birimi, engelli bireylere yönelik sinema etkinliği düzenledi.

İlçedeki bir alışveriş merkezinin sinema salonuna götürülen engelliler ‘Öksüz Kız’ filmini izlediler. Animasyon türündeki filmi patlamış mısır eşliğinde keyifle seyreden engelliler, filmin bitmesiyle birlikte belediyeye ait otobüsle tek tek evlerine bırakıldılar.

BAŞIMIZIN TACI

Farklı engel gruplarından bireylerin sosyal hayata katılımı için sosyal ve kültürel aktivite çeşitliliğini artırdıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Engellilerimizin yaşamını kolaylaştırmak ve onlara daha keyifli bir hayat sunmak için Belediyemiz tarafından yapılan hizmetler 1994’te başlamıştır. Bu tarihten itibaren büyük emeklerle hizmetlerimizi geliştirerek ‘Engelsiz Keçiören’ anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürdük. Bizim için bir engellimizin gönlü tüm dünyadan daha zengindir. Onları sosyal hayata ne kadar fazla dâhil edebilirsek biz de o kadar mutlu oluyoruz. Başımızın tacı. Onlara gönülden destek veren engelli ailelerimiz de başımızın tacı.” dedi.