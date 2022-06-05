Keçiören'de ücretsiz sünnet etkinliği başladı

Keçiören Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ücretsiz sünnet etkinliği başladı.

Toplamda 1.700 çocuğun sünnet edileceği programda her bir çocuğa ücretsiz sünnet kıyafeti de hediye ediliyor.

Keçiören Belediyesi tarafından imzalanan protokolle özel bir hastanede modern cerrahi sistemle çocukların sünnet işlemlerinin başladığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geleceğimiz, umudumuz ve ikbalimiz olan çocuklarımız için ücretsiz sünnet hizmetimiz başladı. Modern cerrahi sistemle, çocuk uzmanları ve çocuk cerrahları tarafından gerçekleştirilen sünnet işlemlerinde çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal sağlığını korumaya özen gösteriyoruz. Her bir çocuğumuza sünnet kıyafetini hediye ediyoruz. Ailelerimizin yaşadığı tatlı telaşı görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Yüce Rabbim sünnet olan her bir yavrumuza hayırlı bir ömür nasip etsin.” dedi.

Bu arada özel aracı olmayan vatandaşlar için servis hizmeti de veriliyor. Vatandaşlar çocuklarının sünnet işleminin yapılacağı gün ve saatte mahalle muhtarlıklarının önünden hareket eden servislerle hastaneye ulaşabiliyor.