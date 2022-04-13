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Keçiören’in Belediyesi ilçedeki park ve bahçelerde yaza hazırlık çalışmaları yürütüyor

Keçiören’in Belediyesi ilçedeki park ve bahçelerde yaza hazırlık çalışmaları kapsamında bitki dikme, toprak tesviye ve ağaçlandırma çalışmaları yürütüyor. 
Keçiören’in Belediyesi ilçedeki park ve bahçelerde yaza hazırlık çalışmaları yürütüyor

Keçiören’deki 550’den fazla parkta eş zamanlı sürdürülen çalışmalarda aynı zamanda budama ve temizlik faaliyetlerine de devam ediliyor.

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Türkiye’de en fazla park bulunan ilçenin Keçiören olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yeşil sokaklar, yeşil mahalleler, yeşil Keçiören, yeşil Ankara ve yeşil Türkiye hedefiyle şehrimizdeki tüm bozkır alanları ağaçlandırıp yeşillendiriyoruz. İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için yaklaşık üç yıldır ağaçlandırma ve yeşil olan oluşturma seferberliği yürütüyoruz. Yeni yapılan parklarımızın tamamında özellikle yeşil alanlar oluşturduk. Park ve yeşil alan bakımından zengin bir ilçede yaşıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi. 

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