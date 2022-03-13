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Keçiörenli kadınlar birbirinden renkli el işi ürünleri üretiyor

Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) ve İŞKUR işbirliğinde sürdürülen meslek edindirme kurslarında Keçiörenli kadınlar birbirinden renkli el işi ürünleri üretiyor. 
Keçiörenli kadınlar birbirinden renkli el işi ürünleri üretiyor

11 kurs merkezi ve 1 atölyede 59 branşta sanat ve meslek edindirme eğitimleri veren KEÇMEK’lerde İŞKUR ile işbirliğinde açılan kurslar da bulunuyor. Bu merkezlerde üretilen ürünler Keçiören Belediyesi e-ticaret platformu Keçikoop’ta satışa sunuluyor. Kadınlar böylece ev ekonomilerine katkıda bulunuyor. 

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Kadınların iş gücüne katılımını ve istihdamını artırmak için KEÇMEK’lerin önemli bir misyona sahip olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Burası aynı zamanda vatandaşımızın istihdamına katkı sunmak için hizmet veren önemli eğitim kurumlarımızdan biridir. Özellikle kadınlarımızın sosyalleşmesi ve meslek edinmesi açısından da kurs merkezlerimiz oldukça faydalı işler yapıyor. Kadınlarımız öğrendiklerini evlerinde uygulayarak el emeği göz nuru ürünler ortaya koyuyor ve biz de bu ürünlerin satışını yapıyoruz.  Bir yandan ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar bir yandan da ilgi duydukları sanatları icra etme fırsatı buluyorlar.” dedi.

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