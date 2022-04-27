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Keçiören'nde Kırıkkale gecesi düzenledi

Keçiören Belediyesi geleneksel Ramazan şenlikleri kapsamında Kırıkkale gecesi düzenledi. 
Keçiören'nde Kırıkkale gecesi düzenledi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Ramazan etkinliklerimizde bu akşam Anadolu’muzun güzide şehri Kırıkkale’mizin havasını teneffüs ediyoruz. Keçiören büyük bir Anadolu… Bu güzel yaz akşamlarında Ramazan'ın manevi dokusunu, kokusunu; geleneklerimizi, kültürümüzü Keçiören'de yaşıyoruz. Edirne'den Kars'a, Ardahan'a, Muğla'dan Trabzon'a Türkiye'nin her yerinden vatandaşımız, kültürümüz burada. Keçiören harika bir Türkiye fotoğrafı.” dedi. 

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Altınok, ortak değerlerin devlet ve millet olmanın en önemli unsurlarından biri olduğunun altını çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Güzel ülkemizin değerini bilmeliyiz. Milletleri millet, devletleri devlet yapan değerler vardır. Bu değerler yaşatıldığı sürece devletler yaşar. Eğer bu değerleri yok etmeye başlarlarsa kendilerini, benliklerini kaybederler. Bize bu cennet vatanı bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi, yiğitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Allah onlardan razı olsun. Onlar olmasa ne bu aziz, büyük millet; ne ezanımız ne bayrağımız ne de dilimiz olurdu. Şairinde dediği gibi; bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. ''Varlığım, Türk varlığına armağan olsun!'' Şimdiden mübarek Kadir Gecenizi, Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Bu mübarek gecenin rahmet ve bereket getirmesini diliyorum.” CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da selamlama konuşmasında Kırıkkale gecesinin düzenlenmesine vesile olan Keçiören Belediyesine ve Başkan Altınok’a teşekkürlerini ileterek vatandaşların Ramazan Bayramını tebrik etti. 

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