KEÇMEK eğitimleri başladı

Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) yeni dönem eğitimlerine başladı. 13 kurs merkezinde 60 branşta eğitim veren KEÇMEK’e kayıtlar ise devam ediyor.

Kurs merkezlerindeki kontenjanlar dolana kadar devam edecek başvurular iki şekilde gerçekleştiriliyor. Dileyen Keçiören Belediyesi kurumsal web sayfasında yer alan KEÇMEK seçeneğini tıklayarak online ortamda, dileyen ise kurs merkezine giderek yüz yüze kayıt işlemini yapabiliyor.

ÜRETİM ODAKLI EĞİTİM

KEÇMEK’te verilen üretim odaklı eğitimlerle kursiyerlerin ekonomik gelir elde etmelerini amaçladıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “KEÇMEK’te farklı branşlarda hem el sanatlarına hem de akademik gelişime yönelik eğitimler veriyoruz. Burası özellikle kadınlarımızın istihdamına katkı sunmak için önemli eğitim kurumlarımızdan biridir. Kursiyerlerimizin sosyalleşmesi ve meslek edinmesi açısından da önemli olan KEÇMEK, farklı branşlarda eğitimler vererek herkese ilgi duyduğu alanda birçok seçenek sunuyor” dedi.

Ürünlerin satışı için faaliyet gösteren e-ticaret platformunun KeçiKoop da ücretsiz olarak kursiyerlerin hizmetinde olduğunu bildirdi.

