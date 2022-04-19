  • BIST 2.519,24
  • Altın 918.336
  • Dolar 14.6461
  • Euro 15.8051
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 8 °C
»

KEÇMEK öğretmenlerinden kursiyerlere uygulamalı eğitim

Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) tarafından kursiyerlere yönelik verilen yemek yapımının püf noktalarına ilişkin eğitimlerin ardından uygulamalı dersler için workshop etkinliği düzenlendi.
KEÇMEK öğretmenlerinden kursiyerlere uygulamalı eğitim

KEÇMEK öğretmenleri tarafından düzenlenen workshop etkinliğinde lezzetli yemek yapım tüyoları ve malzemelerin seçimi konusundaki incelikler anlatıldı. Öğretmenler ve kursiyerler daha sonra uygulamalı olarak güveçte közlenmiş patlıcanlı ve kaşarlı köfte yaptılar. 

dsc08172.jpg

İlçede KEÇMEK ve İŞKUR işbirliğinde 21, yalnızca KEÇMEK bünyesinde ise 38 farklı branşta kurs imkânı tanıdıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “KEÇMEK’te farklı branşlarda hem el sanatları hem de akademik eğitimler veriliyor. Burası aynı zamanda vatandaşımızın istihdamına katkı sunmak için hizmet veren önemli eğitim kurumlarımızdan biridir. Özellikle kadınlarımızın sosyalleşmesi ve meslek edinmesi açısından da kurs merkezlerimiz oldukça faydalı işler yapıyor. Burada öğrendiklerini evlerinde uygulayarak el emeği göz nuru ürünler ortaya koyan kadınlarımız, bu ürünlerin satışını da yaparak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Ayrıca ilgi duydukları sanatlara da yönelebiliyor bu sanatları icra ederken kendilerini ruh olarak da geliştiriyorlar.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkentlilerin iftar mekanı Çubuk-1 Barajı oldu19 Nisan 2022 Salı 04:21
  • Etimesgut İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar çalışmaları tamamlanıyor19 Nisan 2022 Salı 03:20
  • Yenimahalle’de madde bağımlılığına karşı Tiyatro oyunu sahnelendi19 Nisan 2022 Salı 00:28
  • Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nin konuğu Uğur Işılak oldu19 Nisan 2022 Salı 00:27
  • Mahalleliler 2 yıl aradan sonra iftarda buluştu19 Nisan 2022 Salı 00:26
  • Antik Roma Tiyatrosu restorasyon çalışmaları büyük oranda tamamladı19 Nisan 2022 Salı 00:25
  • Mamak Belediyesi önünde dev iftar sofrası kuruldu19 Nisan 2022 Salı 00:24
  • Eğitici ara tatil etkinlikleri sona erdi19 Nisan 2022 Salı 00:23
  • Keçiören’de Ramazan ayının 16’ncı gününde Kırşehir gecesi düzenlendi19 Nisan 2022 Salı 00:22
  • Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı18 Nisan 2022 Pazartesi 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti