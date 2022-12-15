Kedilere köy muhtarı sahip çıkıyor
Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Bademli köyünde yaz aylarında 25'e ulaşan hane sayısı, kış aylarında, zorlu iklim koşullarından dolayı 4'e kadar düşüyor.
Kışı geçirmek için kent merkezine giden köy sakinlerinin geride bıraktığı kedi sayısı doğumlarla yıldan yıla artış göstererek 50'ye ulaştı.
Elazığ'ın Ağın ilçesinin Bademli köyü muhtarı Mustafa Özdem, kış aylarını şehirde geçiren köy sakinlerinin kendisine emanet ettiği 50 civarındaki kediyi hazırladığı yiyeceklerle besliyor.
15 Aralık 2022 Perşembe 10:31
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