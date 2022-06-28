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Kendi kendine yetebilecek

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçedeki Sancaktepe Mahallesi’nde yapımı devam eden Sancaktepe Kapalı Pazar Alanı ve Kültür Merkezi inşaatında denetimlerde bulundu.
Kendi kendine yetebilecek

Altınok, tesisin çatısında yer alacak güneş enerjisi panelleriyle elektrik üreterek kendine yetebilen özelliğiyle örnek olacağını söyledi.

Buradaki çalışmaların aralıksız devam ettiğini de dile getiren Altınok, “Güneş enerjisi ile elektrik üretecek, ısıtma ve soğutma sistemiyle konforlu bir alışveriş imkânı sunacak eserimiz hem kapalı pazar alanı hem de çok amaçlı kültür merkezi olarak hizmet verecek. Vatandaşlarımız yeni nesil semt pazarımızda yazın serin, kışın sıcak bir ortamda alışveriş yapma imkânı bulacak.” ifadelerini kullandı.

Denetimleri sırasında Sancaktepe Mahallesi sakinleriyle de buluşan Altınok, onlardan gelen talepleri dinleyerek mahalleye önemli park, spor tesisi ve asfalt yatırımı yapıldığını kaydetti.

 

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