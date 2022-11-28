Yönetmen Ömer Faruk Sorak'ın imzasını taşıyan ‘Kendi Yolumda’ filminin Ankara'daki galası gerçekleştirildi.

Yönetmen Sorak ve oyuncular Gökhan Özoğuz ile Ferit Aktuğ, bir alışveriş merkezinde başkentli sinemaseverlerle bir araya geldi.

‘YOLUNU BULUR MUYDU? DÜŞÜNCESİ’

Filmi “Bir ünlü, başka bir coğrafyada doğsaydı yolunu bulur muydu?" düşüncesiyle, herkesin kendi yolunu bulabilme hikâyesi üzerinden kurguladıklarını belirten yönetmen Sorak, "Biz, yolda olan ve kendi yolunu bulmak isteyen herkese yan yollara sapmadan, inandıkları yola gidebilmenin azmini veren bir film yaptık diye düşünüyorum." dedi.

İZLEYİCİLER FİLMİ İZLEDİ

Galaya katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bir başkentin çağdaş başkentlerle yarışabilmesinin en önemli şartının, sanatı ve sanatçıyı desteklemesi olduğunu söyledi. Daha sonra oyuncular, izleyicilerle filmi izledi.

