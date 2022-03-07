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Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'nda ‘Atık Koordinasyon Toplantısı’ yapıldı

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde 17 ilçe belediyesinden gelen 27 temsilci ve teknik personelin katılımıyla ‘Atık Koordinasyon Toplantısı’ gerçekleştirildi.
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'nda ‘Atık Koordinasyon Toplantısı’ yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliği ile mücadele konusunda doğa dostu uygulamalarına öncelik vermeye devam ediyor.

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen ‘Atık Koordinasyon Toplantısı’na 17 İlçe Belediyesinden 27 temsilci ve teknik personel katıldı.

SIFIR ATIK KONUSUNDA BİLGİ ALIŞVERİŞİ

Pandemi dönemi öncesinde düzenli yapılan toplantıların yeniden başlamasıyla, İlçe Belediyelerin hem kendi aralarında hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi ile sıfır atık konusunda ortak çalışmalar yapması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

ABB Atık Koordinasyon Şube Müdürü Duygu Soytürk, hazırladığı sunumda sıfır atık konusunda katılımcıların sorularını yanıtlarken, toplantıda;

-Evsel katı atık bertaraf tarife raporlarının hazırlanması,

-İlçe Belediyelerden alınan veriler ışığında hazırlanan Ankara entegre katı atık yönetim planı,

-Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık’ çalışmaları konusunda detaylı bilgiler verildi.

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