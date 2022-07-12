Kesintisiz içme suyu müjdesi

ASKİ Genel Müdürlüğü, Gölbaşı ilçesinin Oyaca ve İkizce Mahallelerinin yıllardır yaşadığı içme suyu sorununu kalıcı olarak çözdü.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent Ankara’nın yıllar içinde biriken içme suyu ve altyapı problemlerine tek tek neşter vuruyor. Son olarak yaklaşık 2 yıl önce imalatı tamamlanmasına rağmen elektriksel ve mekanik sorunlar nedeniyle devreye alınamayan Gökçehöyük Terfi İstasyonu’nu sisteme entegre eden ASKİ Genel Müdürlüğü bu sayede Gölbaşı ilçesinde 200 hanenin yer aldığı İkizce ve 2 bin 500 kişinin yaşadığı Oyaca Mahallelerini sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz içme suyuna kavuşturdu.

YILLARDIR YAŞANAN SORUN ÇÖZÜLDÜ

Gökçehöyük Terfi İstasyonu’nun devreye alınmasının ardından ilk etapta İkizce Mahallesi’nde yapılan ancak kullanılmayan depoya da su akışı sağlanmış oldu. ASKİ ekipleri pompa ile Oyaca Mahallesi’ne istasyondan su akışı sağlayarak her 2 mahallenin yıldır yaşadığı içme suyu sorununu kalıcı olarak çözdü. İkizce Mahallesi’nde atıl durumda olan 3 bin metreküp kapasiteli su deposunda incelemelerde bulunan Gölbaşı ASKİ Bölge Müdürü Alper Çelik, İkizce ve Oyaca Mahallelerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının şu ana kadar dağdan gelen kaynak suyu ve tankerlerle sağlandığını açıkladı.

