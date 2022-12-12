Kevin Spacey kimdir, cinsel taciz olayı ne, Burak Özçivit ile ilgisi ne?

Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in Katar'da Kevin Spacey ile biraraya gelmesi tepki topladı. Nedeni ise Kevin Spacey’in cinsel tacizden yargılanmış biri olması. Özçivit fotoğrafları sildi ama tartışma dinmedi. Peki Kevin Spacey kimdir, cinsel taciz olayı ne?

TRT'nin çok izlenen dizilerinden Kuruluş Osman'da rol alan ünlü oyuncu Burak Özçivit, Adelali Binali'nin davetlisi olarak Katar’a gitmişti. Burada Kevin Spacey ile bir araya gelen Özçivit, buluşmadan kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Katar’a giden ünlü oyuncu Burak Özçivit’in burada Kevin Spacey ile biraraya gelmesi tepki topladı. Nedeni ise Kevin Spacey’in cinsel tacizden yargılanmış biri olması. Özçivit fotoğrafları sildi ama tartışma dinmedi. Peki Kevin Spacey kimdir, cinsel taciz olayı ne?

Asıl adı Kevin Spacey Fowler olan bu isim 1959 New Jersey doğumlu. İki kere Oscar ödülü kazanmış Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu ve yönetmen.

Kevin Spacey ve cinsel taciz skandalı:

2001 yılında vizyona giren The Beautiful Mind filmindeki "Bender" rolüyle hatırlanan aktör Anthony Rapp, 14 yaşındayken Kevin Spacey'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek, olayı mahkemeye taşımıştı. Mahkeme sonucunda Spacey beraat etti ancak bu süreçte yaptığı bir itiraf hafızalara kazındı.

EŞCİNSEL OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Amerikalı aktör Kevin Spacey, sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Anthony Rapp’in oyunculuğuna büyük bir saygı ve hayranlık duyuyorum. Kendisinin hikayesini dinlediğimde dehşete düştüm. Dürüst olmam gerekirse 30 seneyi geçkin bir süre önce yaşanan bu olayı hatırlamıyorum. Ancak olaylar dediği gibi geliştiyse kendisine çok sarhoş olduğum bir andaki bu davranışlarımdan ötürü en samimi özürlerimi borçluyum. Bunca yıl sebep olduğum duygular için de özür diliyorum.

Bu hikaye, beni hayatımla ilgili başka konuları anlatmak için cesaretlendirdi. Özel hayatımla ilgili korumacı olduğum için hakkımda pek çok hikaye dolaştığını biliyorum. En yakınımdakiler bilir ki hayatımda hem erkeklerle hem kadınlarla ilişkilerim oldu. Erkeklerle romantik ilişkiler yaşadım ve onlara aşık oldum ve şimdi de hayatımı eşcinsel bir erkek olarak sürdürmeyi seçiyorum. Bu gerçekle açık ve dürüst bir şekilde yüzleşmeliyim, bu da davranışlarımı gözden geçirmek ile başlıyor.”

SİLDİ, AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada, tepkiler üzerine Burak Özçivit'ten bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, Kevin Spacey ile olan fotoğraflarını sildi. Özçivit, Instagram hesabından bir de açıklama yaparak “Bu kadar hassas ve üzücü bir konuyu sonradan öğrendim. Bunun derin üzüntüsünü yaşamaktayım ve bununla ilgili gerekeni hemen yaptım. Bu konunun kesinlikle karşısında olduğumu belirtmek istiyorum. Bu hassasiyet bugüne kadar böyleydi, bundan sonra da böyle olacak” dedi.