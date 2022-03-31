Kıbrıs gazileri yıllar sonra savaştıkları toprakları ziyaret etti

Büyükşehir Belediyesi, 48 yıl önce Kıbrıs Barış Harekâtına katılan gaziler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gezi programı düzenledi. Yıllar sonra savaştıkları toprakları ziyaret eden Kıbrıs gazileri duygu dolu anlar yaşadı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü, Kıbrıs Barış Harekâtına katılan Ankaralı Kıbrıs Gazileri için ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne özel gezi programı düzenledi.

KAHRAMAN GAZİLER 48 YIL SONRA SAVAŞTIKLARI TOPRAKLARDA DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği iş birliği ile 22 Mart’ta Esenboğa Havalimanı’ndan KKTC’ye uğurlanan 30 Kıbrıs Gazisi, 48 yıl sonra savaştıkları cepheleri ve toprakları ziyaret ederek duygu dolu anlar yaşadı.

Kahraman gazilerin anılarını tazelemeleri için KKTC’ye gezi düzenlediklerini ve hiçbir zaman da vefa borcunun ödenemeyeceğini belirten ABB Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinatörü Ömer Faruk Sanal, şöyle konuştu:

“Kıbrıs Barış Harekâtına katılan Ankaralı gazilere hatıralarını tekrar yaşatmak için beş günlük bir gezi düzenledik. Muharebe bölümünün birçoğuna gidilerek, resmi makamlarla görüşecekler. Ankara Büyükşehir Belediyesi şehit ve gazilerimizin her zaman yanında. Salgın dolayısıyla ertelediğimiz geziyi şimdi düzenleyerek ilk olarak 30 gazimizi gönderiyoruz. Daha sonra ise peyderpey gazilerimizi göndermeye devam edeceğiz.”

KIBRIS GAZİLERİNDEN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Yıllar sonra hatırlanmaktan duydukları mutluluğu ve kahramanca savaştıkları KKTC’ye götürülüyor olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden gaziler, gezi öncesi Ankara Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Ahmet Özbülbül (Kıbrıs Gazisi): ‘‘1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtına katıldım. Helikopterlerle atladık oradan Girne’ye gittik. Girne’den Beşparmak Dağları’nın eteğinden o zaman Homaköy olan şimdi ise Dikmen Köy’den Lefkoşa’ya, Gazimağosa’ya Ercan Havalimanı’na harekâtımızı devam ettirdik. Yıllar sonra yeniden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gideceğim için çok heyecanlıyım.”

-Cemil Yaralı (Kıbrıs Gazisi-Emekli Deniz Astsubay) : “1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na katıldım ve batırılan Kocatepe Gemisi personeliydim. Gemiden 3 kafile halinde kurtulduk. Kocatepe Gemisi’nde şehitlerin olduğu şehitliğe gideceğim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve bizlere yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum.’’

-Beyazıt Yumuk (Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı-Kıbrıs Gazisi): “Kıbrıs Barış Harekâtı’na Deniz Kuvvetleri bünyesinde katıldım. Ankara Büyükşehir Belediyesi bizlere her konuda destek oluyor. Gazilerimizin geçmişte savaştıkları, hatıralarının oldukları bölgelere gidip tekrar yaşaması için böyle bir gezi düzenlemesi çok önemli. Ben de yıllar sonra gideceğim için çok heyacanlıyım.”

-Ali Kılıç (Kıbrıs Gazisi): “Kıbrıs’ın birinci ve ikinci harekâtına katıldım. Yıllar sonra yeniden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni göreceğim için çok heyecanlıyım.”

KKTC ziyaretinin ardından 26 Mart’ta Başkent’e dönen gaziler, duygu ve düşüncelerini de şu sözlerle dile getirdiler:

-Şinasi Eryiğit (Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Sekreteri-Kıbrıs Gazisi): “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne daha önce gitmeme rağmen çok güzel duygular yaşadım. Yaşadığımız yerler gözümüzün önüne geldi. Anılarımızı tekrar yaşatan ve güzel bir gezi düzenlediği için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Mehmet Gemici (Kıbrıs Gazisi): ‘‘Kıbrıs gazileri için gezi düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve bütün personeline teşekkür ediyorum.”

-Şehittin Yaran (Kıbrıs Gazisi): ‘‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne daha önce gitmiştim ama hep turistik yerleri gezdim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın sayesinde savaştığımız yerleri gördük. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum.’’

-Ramazan Şahin (Kıbrıs Gazisi): “48 sene sonra savaştığımız yerleri yeniden gördük. Anılarımızı yeniden yaşatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.’’