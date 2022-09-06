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Kıbrıslı misafirler Estergon’da ağırlandı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Türk Metal Sendikası Kıbrıs Temsilcileri, Kıbrıs Onurlu Yaşam Derneği üyeleri, Kıbrıs mücahitleri ve Kıbrıs gazilerinden oluşan heyeti ilçedeki Estergon Kalesi’nde misafir etti.
Kıbrıslı misafirler Estergon’da ağırlandı

Heyet misafirperverliğinden dolayı Başkan Altınok’a teşekkür ederken kendisine Türk Mukavemet Teşkilatı’nın beratını takdim etti. Kıbrıs’tan gelen misafirleri Keçiören’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan Altınok, “Türk Mukavemet Teşkilatı’mızın beratını almaktan onur duyuyorum. Teşkilatımızın, Kıbrıs Türkü'nün varoluşunda önemli hizmetleri ve şehitleri vardır. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milletinin kalbi, yüreği Kıbrıs’la, Kıbrıslı vatandaşlarımızla beraberdir. Kıbrıs ile Türkiye et ve tırnağın ötesinde kardeştir”  dedi. 

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BAHTİYARLIK DUYDUK 

Milli Mücadele’de Keçiören’in önemli bir karargâh olduğu bilgisini de paylaşan Altınok, “Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşunda Keçiören ve Ankara’nın ayrı bir yeri vardır. Bugün Millî Mücadele’mizin merkezi Ankara’mızda, Keçiören’imizde sizleri ağırlamaktan şeref ve bahtiyarlık duyduk.” İfadelerini kullandı. 

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