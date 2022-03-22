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Kioks nedir? Ankara’da gazmatik işlem ücreti, komisyonu ne kadar?

Ankara’da doğalgaz fiyatları gibi gazmatik kiokslarının işlem ücretleri de cep yakıyor. Peki Kioks nedir, Başkent Ankara’da gazmatik kioks işlem ücreti yani komisyonu ne kadar?
Kioks nedir? Ankara’da gazmatik işlem ücreti, komisyonu ne kadar?

Son dönemde gelen fahiş zamlarla doğalgaz fiyatları cep yakarken, Kioks komisyon ücretleri de yüksekliği ile vatandaşı zorluyor. Haberimize geçmeden önce, Kioks nedir, örneğin Başkent Ankara’da gazmatik kioks işlem ücreti yani komisyonu ne kadar sorularının cevabına bakalım:

 KİOKS NEDİR? 

Kioks, Avrupa ülkelerinde gazete, sigara ve benzeri ürünler satan cihazlara verilen ad olarak ortaya çıkmışsa da, bugün başka pek çok ülkede ve değişik sektörlerde kendini gösteriyor. Türkiye’de de başta gaz dolum olmak üzere pek çok alanda kioks cihazları bulunuyor. Ankara’da Başkentgaz’dan kartlı doğalgaz dolumları kioks cihazları aracılığı ile yapılabiliyor.

 GAZMATİK SELF SERVİS KİOKSLARI 

Değişik yerlerde bulunan kioks cihazlarından vatandaşlar kartlı sayaçları için doğalgaz alımı gerçekleştirebiliyor. Bunlara gazmatik self servis kioksları deniyor. Mart 2022 tarihi itibarıyla Ankara’da Gazmatik kiosklarının sayısı 250 olarak biliniyor. 

 7/24 AÇIK 

Başkentgaz’da konu hakkında “Gazmatik self servis kioskları ile aboneler, doğalgaz için ön ödemeli kart dolumlarını ve fatura ödemelerini hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirmektedir. Gazmatikler, Ankara’daki doğalgaz abonelerinin 7 gün 24 saat açık kiosklar üzerinden kart dolum işlemlerine daha kolay ulaşım sağlamaktadır” bilgisi yer alıyor. 

baskentgaz-gazmatik-kioks-islem-ucreti.jpg KOMİSYON ALINIYOR 

Tabi bu kiokslarda sektörel olarak değişen oranlarda komisyon kesiliyor. Peki Ankara’da gazmatik kioksları komisyonu ne kadar?

Başkent Ankara’da Mart 2022 tarihi itibarıyla Başkentgaz gazmatik kiokslarından işlem başı 3,25 TL işlem ücreti kesiliyor.

Yani her bir gaz dolumunda vatandaştan 3,25 TL kioks komisyonu kesiliyor.
Örneğin 100 TL’lik gaz alacak olan vatandaşın kartına, bu paradan 3,25 TL kioks kullanım ücreti düşülüp kalanı ederinde gaz yükleniyor; yani 96,75 TL’lik gaz veriliyor. 

 KOTA NEDENİYLE İŞLEM SAYISI ARTIYOR 

Başkentgaz vatandaşa istediği kadar gazı bir kalemde vermiyor. Belli kotalar uygulanıyor. Bu kotanın üzerinde gaz alımı mümkün olmuyor. Kimi vatandaş bu nedenle kimi vatandaş ise az miktarda parası olduğu için parça parça gaz dolumu yapmak zorunda kalabiliyor. Bu da gazmatik kiokslarının daha fazla sayıda kullanılması ve vatandaşın cebinden daha fazla işlem ücreti çıkması anlamına geliyor.

 MAKBUZ SIKINTISI 

Ankara’da ön ödemeli kartlara doğal gaz yüklenebilen Gazmatik’lerden bazıları, cihazdaki kağıt eksikliğinden dolayı işlem sonrası kullanıcıya makbuz veremiyor. Gazmatik kullanıcıları, kiokslarda 3,25 TL işlem ücreti tahsil edilmesine rağmen, ilgili firmanın ihmalkarlığı nedeniyle makbuz alamamalarına tepki gösteriyor. 

 PEŞİN ALIMLARDA, KULLANILAN TARİH ÜCRETİNDEN EK FATURA GELİYOR 

Öte yandan ön ödemeli kartlarla peşin alınan doğalgaz, tüketim tarihine göre yeniden fiyatlandırılıyor. Başkentgaz bedeli peşin ödenmiş doğalgaz için abonelerine kullandığı döneme göre fark ücreti yansıtıyor. Abone, peşin ödeme yaparak satın aldığı gaz için daha sonra ek bir ücret ödemek zorunda kalıyor. Başkentgaz aboneleri bu konunun da düzelmesi çağrısında bulunuyor. 

 

 www.gazeteilksayfa.com 


 

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