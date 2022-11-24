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Kırgızistan’ın Narın iline inşa edilen Atatürk Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde Öğretmenler Günü etkinliği yapıldı

Etimesgut Belediyesi’nin Kırgızistan’ın Narın iline inşa ettiği ve bu yıl eğitime başlayan Atatürk Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde Öğretmenler Günü etkinliği yapıldı.
Kırgızistan’ın Narın iline inşa edilen Atatürk Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde Öğretmenler Günü etkinliği yapıldı

Öğrenci velileri kreşin yapılmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek Türkiye’ye Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’e teşekkür ettiler. Sabah eğitim için okula gelen öğrenciler boyama yaptılar, Türkçe sayıyalar saydılar. Daha sonra okulun Atatürk köşesi önünde marşlar, şarkılar söylediler, Türkiye’ye kardeşlik mesajları gönderdiler.

250 ÇOCUK EĞİTİM ALIYOR

Okul Müdürü Zhunushbaeva Tinatin, bu yıl eğitim öğretime başlayan okulda Türkçe de öğretildiğini belirterek, okulun Narın’daki okul öncesi eğitim konusunda önemli bir eksikliği giderdiğini söyledi. Tinatin, “24 Kasım Türkiye’de öğretmenler günü kardeşlerimizin bu güzel gününü kutluyoruz” dedi.
250 çocuğun eğitim aldığı 2 katlı kreşte çocuklar için eğitim alanları, oyun alanları, yemekhane ve uyuma salonları hizmet veriyor. Geniş bir bahçeye sahip olan okulda oyun parkı da yer alıyor.
 

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