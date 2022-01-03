Kırıkkale Hacılar’da mahkemeden satılık bağ bahçe

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kırıkkale’nin merkez mahallelerinden Hacılar’da 2683 metre kare bağ yeri mahkeme kanalıyla satılıyor.
Kırıkkale Hacılar’da mahkemeden satılık bağ bahçenin muhammen bedeli 26 bin 839 TL olarak ilan edildi.
1. Satış Günü : 03/03/2022
2. Satış Günü : 28/03/2022
Satış Yeri : Kırıkkale Adliyesi Müzayede Salonu
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