Kırım Tatar mutfağı için memurluktan ayrıldı

Başkentte işletmeci Sibel Çaysever göbete, sorpa, cantık, çibörek, tabak börek gibi yöresel lezzetleri sunduğu baba yadigarı restoranda 20'den fazla kişiyi istihdam ediyor.

Kırım Tatar mutfağının aile mirası lezzet reçetelerini sunmak için memurluktan ayrılan Sibel Çaysever, göbete, sorpa, cantık, çibörek, tabak börek gibi yöresel lezzetleri sunduğu restoranında birçok kişiye de iş imkanı sağlıyor. Dedeleri 93 Osmalı-Rus Harbi sırasında Kırım'dan Türkiye'ye göç eden ve uzun yıllar Eskişehir'de yaşayan bir ailenin kızı olan Çaysever, çocukluğunda kurulan aile sofralarının tadını başkentlilere ulaştırmaya çalışıyor.

2 FARKLI ŞUBEDE 20’DEN FAZLA İSTİHDAM

Annesi ve babasının ‘Ankaralılara çiböreği sevdirme’ amacının izinden giden Çaysever, göbete, sorpa, cantık, tabak börek gibi diğer Kırım-Tatar lezzetlerine de restoranında yer veriyor. Aile yadigarı işletmenin devamını sağlamak için memurluktan ayrılan Çaysever, Ankara'nın Balgat semtindeki 2 farklı şubede 20'den fazla kişiyi de istihdam ediyor. Çaysever'in müşterilerinin arasında Türk devletlerinin Ankara büyükelçilikleri çalışanları ile Türkiye'de yaşayan Rus ve Ukraynalılar da yer alıyor.

HER ŞEYİ ONLARIN REÇETELERİYLE YAPIYORUZ

Sibel Çaysever yaptığı açıklamada, çocukluğunun geçtiği Eskişehir'de çok fazla Kırım göçmeni olduğunu belirterek, her pazar günü geleneksel yemeklerin yapıldığı büyük sofralar kurulduğunu söyledi. Babaannesinin çok güzel yemekler yaptığını, önce annesinin sonra da kendisinin onun öğrettiklerini pişirmeye başladığını dile getiren Çaysever, Eskişehir'den Ankara'ya geldikten sonra ailesinin bir işletme açmaya karar verdiğini anlattı.

MUTFAK İŞİNİ ÇOK SEVDİM

Çaysever, kamu görevinden ayrılıp, restorancılığı sürdürmesinin çevresinde şaşkınlıkla karşılandığını anlatarak, "Sıkılacağımı, bırakacağımı düşündüler. Ama 4,5-5 yıl oldu, mutfak işini çok sevdim. O çocukluk kokuları özellikle büyükleri kaybedince daha önem kazanıyor. İşin gerçeği o mirası sürdürmek hoşuma gitti." diye konuştu.

