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Kırkpınar müzisyenliği kuşaktan kuşağa aktarılıyor
Kırkpınar müzisyenliği kuşaktan kuşağa aktarılıyor
Yağlı güreşlerin olmazsa olmazlarından davul zurna müzisyenliği, nesilden nesle aktarılıyor.
01 Temmuz 2022 Cuma 11:57
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.