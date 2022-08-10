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Kırsal kalkınma desteği 

Türkiye’nin yerelde en kapsamlı kırsal kalkınma projelerini hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, arpa ve buğday tohumu desteği için Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) üyesi yetkili tohum dağıtıcıları ile iş birliği yapacak. 
Kırsal kalkınma desteği 

Üreticiler Başkent Kartlarına yüklenecek para ile sözleşme imzalanan dağıtıcılarından tohum satın alabilecek. TODAB üyesi yetkili tohum dağıtıcılarıyla 18 Ağustos 2022 tarihinde 13.30 saatinde Gençlik Parkı Büyük Sahnede evrak teslimi ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek. Başkan Mansur Yavaş’ın başlattığı kırsal kalkınma projesi kapsamında Başkentli üreticiye verdiği destekleri artıran Büyükşehir Belediyesi yeni bir iş birliğine imza atıyor.

TODAB’LA İŞ BİRLİĞİ

Daha önce yerli üreticiye tohum, gübre, mazot, sulama borusu gibi destekler veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) ile yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Proje kapsamında TODAB üyesi tohum dağıtıcıları ile arpa ve buğday tohumu dağıtımı için iş birliğinde bulunulacak. Yerli üreticiler Başkent Kartlarına yüklenen para ile anlaşma yapılan dağıtıcılardan tohum alışverişi de yapabilecek. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, TODAB üyesi yetkili bayileri ile 18 Ağustos 2022 tarihinde Gençlik Parkı Büyük Sahnede saat 13.30’da evrak teslimi ve bilgilendirme toplantısı için bir araya gelecek. 
 

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