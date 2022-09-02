  • BIST 3.222,74
  • Altın 1001.73
  • Dolar 18.1948
  • Euro 18.0925
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 22 °C
»

‘Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan’ tanıtım toplantısı yapıldı

Gölbaşı Belediyesi tarafından mahalle muhtarlarına ‘Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan’ tanıtım toplantısı yapıldı.
‘Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan’ tanıtım toplantısı yapıldı

Toplantıda mahalle muhtarlarına kırsal yerleşik alanlara uygulanacak muafiyetler ve indirimler açıklanırken, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, çevrimiçi bağlantı ile aile çiftçiliğinin öneminden bahseden bir sunum gerçekleştirdi.

b00y1891.jpg

 
“Tarımı korumak gerekiyor” 


‘Kırsal Mahalle’ statüsünün getirdiği avantajlar ve üreticiye sağladığı katkılar hakkında muhtarlara bilgi veren Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Kırsal mahallelerde ana unsur vatandaşların üretime katılması, üreticinin devlet tarafından koruma altına alınması ve desteklenmesidir. Kırsal mahalleleri ve tarımı korumak gerekiyor. En önemlisi budur. Bütün muhtarlarımız bu konuda bizden bilgi almak istedi. Biz de bu toplantıyı gerçekleştirdik.” dedi. 

b00y2001.jpg


“Cumhuriyet köyü projesi başladı”


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 83 yıl önce tasarladığı Cumhuriyet Köyü projesini Gölbaşı Belediyesi olarak hayata geçireceklerini belirten Başkan Şimşek, “2000 dönümlük bir arazide Cumhuriyet Köyü projesi yapıyoruz. Meralar, seralar, lavanta bahçeleri, meyve bahçeleri, hayvanlar gibi birçok alandan oluşuyor. Bu projeye Mevlüt hocamızın çok katkısı oldu. Bilgilerinden, tecrübelerinden çok faydalandık.” şeklinde konuştu.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören Belediyesi Gül Kreş Adası’nın yeni öğrencileriyle birlikte pasta kesti02 Eylül 2022 Cuma 00:22
  • Başkan Altınok: Her biriniz bir Türk bayrağısınız02 Eylül 2022 Cuma 00:16
  • ASKİ Genel Müdürlüğü, yeni yağmur suyu ve pis su hattı yapım çalışmalarını hızlandırdı02 Eylül 2022 Cuma 00:13
  • Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Haymana’da anıldı02 Eylül 2022 Cuma 00:12
  • Yavaş sanayicilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi02 Eylül 2022 Cuma 00:09
  • Sincan Belediyesi hangar yaptırıyor01 Eylül 2022 Perşembe 11:33
  • Başkan Demirbaş: “Yavrularımızın sünnetlerin yapılması için organizasyon yaptık”01 Eylül 2022 Perşembe 00:33
  • ABB: “merkez ve kırsal ilçelerde insan sağlığını önceleyen çalışmalar devam ediyor”01 Eylül 2022 Perşembe 00:26
  • Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu, yarış severlerinden yoğun ilgi gördü01 Eylül 2022 Perşembe 00:21
  • Pursaklar'da 100.yıl coşkusu konserle yaşandı01 Eylül 2022 Perşembe 00:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti