Gölbaşı Belediyesi tarafından mahalle muhtarlarına ‘Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan’ tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantıda mahalle muhtarlarına kırsal yerleşik alanlara uygulanacak muafiyetler ve indirimler açıklanırken, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, çevrimiçi bağlantı ile aile çiftçiliğinin öneminden bahseden bir sunum gerçekleştirdi.



“Tarımı korumak gerekiyor”



‘Kırsal Mahalle’ statüsünün getirdiği avantajlar ve üreticiye sağladığı katkılar hakkında muhtarlara bilgi veren Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Kırsal mahallelerde ana unsur vatandaşların üretime katılması, üreticinin devlet tarafından koruma altına alınması ve desteklenmesidir. Kırsal mahalleleri ve tarımı korumak gerekiyor. En önemlisi budur. Bütün muhtarlarımız bu konuda bizden bilgi almak istedi. Biz de bu toplantıyı gerçekleştirdik.” dedi.



“Cumhuriyet köyü projesi başladı”



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 83 yıl önce tasarladığı Cumhuriyet Köyü projesini Gölbaşı Belediyesi olarak hayata geçireceklerini belirten Başkan Şimşek, “2000 dönümlük bir arazide Cumhuriyet Köyü projesi yapıyoruz. Meralar, seralar, lavanta bahçeleri, meyve bahçeleri, hayvanlar gibi birçok alandan oluşuyor. Bu projeye Mevlüt hocamızın çok katkısı oldu. Bilgilerinden, tecrübelerinden çok faydalandık.” şeklinde konuştu.

