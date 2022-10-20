Kırşehir Kaman Japon Bahçesi nerde, nasıl gidilir?

Kırşehir Kaman’daki Kalehöyük kazı alanında kurulu olan ve kendine özgü ağaçları ve balıkları ile dikkat çeken Japon Bahçesi, yaz kış ziyaretçi akınına uğruyor. Peki Kırşehir Japon Bahçesi tam olarak nerde, nasıl gidilir?

Kırşehir Kaman’daki Kalehöyük kazı alanında kurulu olan ve kendine özgü ağaçları ve balıkları ile göz dolduran Japon Bahçesi, yaz kış ziyaretçi akınına uğruyor. Peki Kırşehir Japon Bahçesi tam olarak nerde , nasıl gidilir ?

Kırşehir'in ceviziyle ünlü Kaman ilçesindeki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi yerleşkesinde Japonya tarafından 29 yıl önce yaptırılan Japon Bahçesi'ni, 9 ayda yaklaşık 86 bin kişi ziyaret etti.

Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında, Prens Takahito Mikasa'nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına ve bölge halkına rekreasyon alanı oluşturulması amacıyla Kaman’a bağlı Çağırkan köyü nde yaptırılan bahçe, yılın her mevsiminde ziyaretçi ağırlıyor.

NASIL BİR YER?

Kırşehir ilçesi Kaman’daki Kalehöyük kazı alanında kurulu Japon Bahçesi, genişliğinin yanı sıra kendine has ağaçları ve göletinde yüzen rengarenk balıkları ile göz dolduruyor. Bölgede yıllardır kazı çalışması yürüten Japonlar tarafından yapılan bahçe, Japonya sınırları dışında bulunan en büyük botanik bahçe olma özelliğini taşıyor. Japon Bahçesi her yıl giderek daha çok ziyaretçi çekiyor.

RENGARENK BALIKLARI

Kaman ve bağlı köylerin yanı sıra şehir dışından da ziyaretçi çeken Japon Bahçesi’nin süs havuzu rengarenk balıkları ile dikkat çekiyor. Ziyaretçiler havuzdaki rengarenk balıklarla oynuyor, fotoğraf çektiriyor.

PRENS MİKASA ANISINA YAPILDI

Çağırkan köyündeki Japon Bahçesi ve buraya halkın yoğun ilgisi Kırşehir Valiliği’nin de dikkatinden kaçmadı. Valiliğin resmi internet sitesinden Japon Bahçesi ile ilgili şu bilgiler paylaşılıyor:

“Kaman İlçesi, Çağırkan Beldesi, Kalehöyük kazı evinin yanında bulunmaktadır. Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında, Altes Prensi Takahito Mikasa’nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına ve bölge halkına rekreasyon alanı yaratmak amacıyla yapılmıştır. Japon bahçesi, Japonya sınırları dışında bulunan en büyük botanik bahçedir ve her yıl giderek daha çok ziyaretçi çekmektedir.”

TUNÇ ÇAĞINDAN İSKAN SAPTANDI

Kırşehir Valiliği , Kalehöyük’le ilgili de şu bilgileri veriyor: “Kalehöyük, Kırşehir ili Kaman ilçesinin 3 km. doğusunda Kaman Kırşehir karayolunun hemen kenarında yer almaktadır.Höyük 280 m çapında 16 m yüksekliğinde tipik bir Anadolu höyüğüdür.Höyükte dört yapı katı tespit edilmiştir. Kaman Kalehöyük kazılarını, Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi Başkanı ve Kaman Kalehöyük Kazı Heyeti Şeref Başkanı Prens Takahito Mikasa 31 Mayıs 1986 günü başlatmıştır.Dr. Sachihiro Omura başkanlığındaki kazı halen devam etmektedir.Burada yapılan kazılar Kırşehir’in en erken yerleşim tarihine ışık tutmaktadır.En erken yerleşim, erken Bronz çağına tarihlendirilmektir. Höyükte yapılan kazı çalışmalarında, İlk Tunç çağından başlayan ve Osmanlı dönemine kadar devam eden bir iskanın varlığı saptanmıştır.Bu saptama bize; burada yaşayan kültürlerin çevre ile etkileşimini, ilişkilerini ve sanat anlayışını vermektedir.”

Gazete İlksayfa