Kırşehir Yenice’de icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kırşehir’in merkez mahallelerinden Yenice’de 3+1 daire icra yoluyla satılıyor.
Satış işlemi Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından yapılacak.
Kırşehir Yenice’de icradan satılık dairenin değeri 240 bin TL olarak ilan edildi.
1. Satış Günü : 04/03/2022
2. Satış Günü : 04/04/2022
Satış Yeri : Kırşehir Adalet Sarayı Mezat Salonu
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