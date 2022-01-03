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Kırşehir Yenice’de icradan satılık daire

Kırşehir’in merkez mahallelerinden Yenice’de 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. Satış işlemi Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından yapılacak. Kırşehir Yenice’de icradan satılık dairenin değeri 240 bin TL.
Kırşehir Yenice’de icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kırşehir’in merkez mahallelerinden Yenice’de 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. 

Satış işlemi Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından yapılacak. 

Kırşehir Yenice’de icradan satılık dairenin değeri 240 bin TL olarak ilan edildi.

1. Satış Günü : 04/03/2022 

2. Satış Günü : 04/04/2022 

Satış Yeri : Kırşehir Adalet Sarayı Mezat Salonu

İlanın ayrıntıları için TIKLAYIN

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www.gazeteilksayfa.com


 

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