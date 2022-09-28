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Kırşehirliler Türk Dili ve Aşık Paşa Paneli düzenliyor

Kırşehirli Eğitimciler Derneği ile Kırşehirli Dernekler Federasyonu, Türk Dil Bayramı’nın yıldönümü münasebetiyle Ankara’da ortaklaşa Türk Dili ve Aşık Paşa Paneli düzenliyor.
Kırşehirliler Türk Dili ve Aşık Paşa Paneli düzenliyor

Türk Dil Bayramı’nın 90. Yılı münasebetiyle Kırşehirli Dernekler Federasyonu ile Kırşehirli Eğitimciler Derneği Türk Dili ve Aşık Paşa Paneli düzenleniyor.

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Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından da desteklenen panel Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu’nda 29 Eylül günü saat 13.30’da gerçekleşecek. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuşu ile başlayacak panelin açılış konuşmalarını sırasıyla şu isimler yapacak:

Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Alev Çakmakoğlu Kuru,

Kırşehirli Eğitimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Recep Kılıç,

Kırşehirli Dernekler Federasyonu Başkanı Hilmi Gökçınar,

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız.

recep-kilic.jpgAçılış konuşmalarının ardından panele geçilecek.

Gazi Üniversitesi TÖMER Müdürü Prof. Dr. Nezir Temur yönetiminde gerçekleşecek panelde, Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Fatih Yerdemir ile Doç. Dr. Muvaffak Eflatun birer sunumda bulunacak.

Panelde büyük emeği bulunan Kırşehirli Eğitimciler Derneği Başkanı ve Kırşehirli Dernekler Federasyonu (KIR-FED) İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recep Kılıç, çalışmaları hakkında bilgi verirken “Kırşehir’de eğitim, kültür, turizm ve altyapıyı geliştirme amacı ile yurt içindeki ve yurtdışındaki bilim insanları ile bilimsel projeler geliştirmeyi amaçladıklarını" belirtiyor.  

 AŞIK PAŞA KİMDİR? 

a-036.jpg14. yüzyılın ünlü tasavvuf şairlerinden olan Aşık Paşa, 1272 yılında Kırşehir’de dünyaya geldi.

3 Kasım 1332 tarihinde yine Kırşehir’de vefat etti.

Kırşehir’de bulunan türbesi, kendisinin vasiyeti üzerine şehrin kuzeydoğusunda bir tepede yapılmış olup bir de kitabesi vardır. 

Büyük eser Garibname’nin yazarıdır. Dini, tasavvufi ve öğretici bir eser olan ve halkı eğitmek maksadıyla Türkçe olarak yazılan Garibname, Anadolu’da Türk tasavvuf edebiyatının en eski ve tesir dairesi çok geniş olmuş eserlerden biri olarak gösterilir. 

Aşık Paşa’nın öne çıkan diğer bazı eserleri şunlardır: Fakrnâme, Vasf-ı Hâl, Hikâye, Kimya Risâlesi, Risâle fî beyâni’s-semâ… 

 

www.gazeteilksayfa.com

 

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