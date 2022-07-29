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Kırşehirliler Vakfı heyetinden Yavaş’a ziyaret

Kırşehirliler Vakfı Başkanı Tuncay TEKAY öncülüğünde Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı Başkanlık makamında ziyarette bulundu.
Kırşehirliler Vakfı heyetinden Yavaş’a ziyaret

Kırşehirliler Vakfı Başkanı Tuncay TEKAY, Vakfın çalışmaları hakkında bilgi vererek 25 Eylül’de değerli ozanımız Neşet Ertaş’ın 10. Ölüm yıl dönümü olması münasebetiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa anma programı düzenlenmesi teklifinde bulundu. 

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NEŞET ERTAŞ ANILACAK 

Teklifi sıcak karşılayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Kırşehirliler Vakfı ile birlikte ortak anma programı düzenlenmesi için gerekli çalışmaların başlatılması, anma programını en mükemmel şekilde yapılması talimatında bulundu. Ayrıca birkaç projede daha Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa çalışılması için fikir alışverişinde bulunulmuş olup yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 

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