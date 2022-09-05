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Kişi başı 300 TL, toplam 54 milyon 45 bin TL yükleme yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi gereğince geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına eğitim desteğinde bulunacak.
Kişi başı 300 TL, toplam 54 milyon 45 bin TL yükleme yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi gereğince geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına eğitim desteğinde bulunacak. Sosyal yardım alan 108 bin 810 ailenin Başkent Kartlarına 180 bin 150 çocuğunun eğitim ve kırtasiye masrafları için 5 Eylül 2022 tarihinden itibaren kişi başı 300 TL, toplam 54 milyon 45 bin TL yükleme yapılacak. 

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Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hizmetlerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, “öğrenci dostu” uygulamalarına devam ediyor. ABB eğitimde fırsat eşitliği adına geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal yardım alan ailelerin ve okula başlayacak çocuklarının yanında olacak ve 5 Eylül 2022 tarihinden itibaren kişi başı 300 TL eğitim ve kırtasiye desteği sağlayacak.

Esnafın yüzü gülecek

Başkent Kartlara yüklenen bakiyeler yalnızca kırtasiye ve eğitim hizmeti veren esnafın dükkânlarında kullanılabilecek. Bu sayede, Ankara’da eğitim ve kırtasiye alanında faaliyet gösteren esnafın da desteklenmesi hedefleniyor.
 

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