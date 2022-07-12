Eğitimin ve eğitimcinin her zaman yanında olan Mamak Belediyesi, kitap dostu belediyecilik anlayışı ile Mamak’ı bir Kütüphane Şehri’ne dönüştürdü.

Mamak Belediyesi, eğitim yatırımlarıyla çıtasını hızla yükseltiyor. Eğitime olan desteği her alanda görülen Mamak Belediyesinin, gençlere olan yatırım ve hizmetleri de günden güne artıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, göreve geldiği günden bu yana kütüphanelerin açılması için adeta seferberlik düzenledi. Mamak’ın dört bir yanını 16 Uyanık Kütüphane, (Neşet Ertaş, Altınevler, Tenzile Erdoğan, Şehitlik, Amfi Tiyatro, Abidinpaşa, Üreğil, Zirvekent, Yunus Emre, Necip Fazıl, Akşemsettin, Kayaş, Nene Hatun, Akdere, General Zeki Doğan Uyanık Kütüphaneleri), 3 Bebek Kütüphanesi ile taçlandırdı. 7 gün 24 saat faydalanılabilecek uyanık kütüphaneleri bir bir hayata geçirdi.

Mamak Belediyesi’nin Şehitlik, Akdere, Yeşilbayır Bebek Kütüphanelerinde bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncak ve dokunmatik kitaplar da yer alıyor. Çocukların gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra uzmanlar tarafından ebeveynlere kişisel gelişim eğitimleri veriliyor. 0-3 yaşındaki bebek ve ailelerinin yararlandığı kütüphaneler randevu sistemi ile hizmet veriyor.

Bebek kütüphanelerinde, düzenli olarak robotik kodlama ve masal etkinlikleri düzenleniyor.

160 BİN KİŞİ HİZMET ALDI

Açıldıkları günden itibaren 160 binin üzerinde kişiyi ağırlayan ve akıllı uygulamalara ev sahipliği yapan kütüphaneler, ders çalışmak ve araştırma yapmak isteyenlerin hayatını kolaylaştırıyor. Kütüphanelere üye sayısı 34 bin 395, kütüphanelerdeki kitap sayısı ise 62 bin 377…

ÖDÜLLÜ BELEDİYECİLİK



Mamak Belediyesi, kütüphaneleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Yılın Kütüphane Dostu Belediyesi” ödülüne layık görülmüştü.



