Ankara Edebiyat Festivali kapsamında Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde “Nagehan Ol Şara Vardım Şehir ve Edebiyat Paneli”ne katılan Mustafa Armağan, Mamak Belediyesi’nin Kitap Kapınızda hizmetine hayran kaldı.

Açtığı bebek, çocuk ve uyanık kütüphaneleriyle (19) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Yılın Kütüphane Dostu Belediyesi” seçilen Mamak Belediyesi, kitap okuma konusunda hizmette sınır tanımıyor.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

65 yaş üstü, evi ve kütüphaneye ulaşım noktasında sıkıntı yaşayan vatandaşlar için hizmet veren Mamak Belediyesi’nin “Kitap Kapınızda” uygulamasında 4 bine yakın kullanıcısı var. Bugüne kadar yaklaşık 8 bin kitap, okurlara ulaştırıldı. Mamak Belediyesi bu hizmet karşılığında hiçbir ücret talep etmiyor.

‘YETER Kİ OKUNSUN’

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kitap Kapınızda hizmetimizle kütüphaneye gelmeden, hemşerilerimizin seçtiği kitapları kapısına kadar götürüyoruz. Okuduktan sonra da evinden alıyoruz. Yeter ki kitap okunsun, biz fedakarlık yaparak hizmet veriyoruz” dedi.

