  • BIST 3.281,61
  • Altın 972.419
  • Dolar 18.4276
  • Euro 17.7706
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

Kitap Kapınızda

Ankara Edebiyat Festivali kapsamında Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde “Nagehan Ol Şara Vardım Şehir ve Edebiyat Paneli”ne katılan Mustafa Armağan, Mamak Belediyesi’nin Kitap Kapınızda hizmetine hayran kaldı.
Kitap Kapınızda

Açtığı bebek, çocuk ve uyanık kütüphaneleriyle (19) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Yılın Kütüphane Dostu Belediyesi” seçilen Mamak Belediyesi, kitap okuma konusunda hizmette sınır tanımıyor.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR 

65 yaş üstü, evi ve kütüphaneye ulaşım noktasında sıkıntı yaşayan vatandaşlar için hizmet veren Mamak Belediyesi’nin “Kitap Kapınızda” uygulamasında 4 bine yakın kullanıcısı var. Bugüne kadar yaklaşık 8 bin kitap, okurlara ulaştırıldı. Mamak Belediyesi bu hizmet karşılığında hiçbir ücret talep etmiyor. 

 ‘YETER Kİ OKUNSUN’

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kitap Kapınızda hizmetimizle kütüphaneye gelmeden, hemşerilerimizin seçtiği kitapları kapısına kadar götürüyoruz. Okuduktan sonra da evinden alıyoruz. Yeter ki kitap okunsun, biz fedakarlık yaparak hizmet veriyoruz” dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Topçu’ya üçü bir yerde hizmet26 Eylül 2022 Pazartesi 01:33
  • İnternet ağı genişliyor26 Eylül 2022 Pazartesi 00:31
  • Miniklere trafik eğitimi26 Eylül 2022 Pazartesi 00:29
  • "Nagehan Ol Şara Vardım Şehir ve Edebiyat Paneli" düzenlendi23 Eylül 2022 Cuma 11:57
  • Uluslararası İlgi Endemik Vadi’de23 Eylül 2022 Cuma 04:15
  • Kursiyerler ders başı yaptı23 Eylül 2022 Cuma 03:17
  • Pedallar Doğa İçin Döndü23 Eylül 2022 Cuma 03:12
  • Farkındalık etkinliği23 Eylül 2022 Cuma 03:04
  • Genç yetenekler ikinci döneme hazır23 Eylül 2022 Cuma 02:30
  • Stres yönetimi söyleşisi23 Eylül 2022 Cuma 02:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti