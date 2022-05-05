“Kitap Kapınızda” hizmeti Mamaklıların evlerine kitap götürmeye devam ediyor

Mamak Belediyesi'nin pandemi sürecinde başlattığı “Kitap Kapınızda” hizmeti Mamaklı vatandaşların evlerine kitap götürmeye devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bulunan kütüphaneler, ödünç verme sistemi ile hizmet veriyor. Bu hizmetten engelli veya yaşlı vatandaşlar ve kütüphaneye gelemeyenler yararlanabiliyor.

Sistemden yararlanabilmek için önce kütüphaneye üye olmanız gerekiyor. Talep edilen kitaplar özenle hazırlanıyor, motorlu kuryelere teslim ediliyor. Belirtilen adreslere en yakın sürede teslimat yapılıyor.

NASIL TALEP EDİLİR?

Mamak Belediyesi resmi web sitesi üzerinden “Kitap Kapınızda” Talep Formunu doldurarak, @mamakbelediyesi Instagram hesabı ve @mamakbelkutuphaneleri Instagram hesabı üzerinden, @mamakbelediyesi Twitter hesabı üzerinden veya 10:00 ile 16:00 arasında 0312 320 46 77 ve 0312 367 14 13 nolu telefon numaralarından kitap talebinde bulunabiliyorsunuz.

Talep ettiğiniz kitaplar kurye tarafından size ulaştırılıyor. 15 gün süreyle verilen kitapların belirtilen son tarihe kadar alınan kütüphaneye teslim edilmesi gerekiyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Her zaman bir serüvendi bizim için kitap okumak. Belediye Başkanı olduktan sonra da bu serüvenimiz devam ediyor. Bize ilk inen ayet ne ile başlıyor “oku” ile başlıyor. Evreni okumamız lazım, hayatı okumamız lazım. Okumak önemli. Bu anlayıştan hareketle kütüphaneler açtık ancak bununla yetinmedik. Kitap okumak isteyen, kitaba ulaşmak isteyen vatandaşlarımızın bu isteklerini kuryelerimizle karşılıyoruz. Biz kitaplarını evlerine kadar giderek teslim ediyoruz. İnsan odaklı belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz” diye konuştu.