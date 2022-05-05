  • BIST 2.466,26
  • Altın 896.686
  • Dolar 14.8502
  • Euro 15.6674
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

“Kitap Kapınızda” hizmeti Mamaklıların evlerine kitap götürmeye devam ediyor

Mamak Belediyesi'nin pandemi sürecinde başlattığı “Kitap Kapınızda” hizmeti Mamaklı vatandaşların evlerine kitap götürmeye devam ediyor. 
“Kitap Kapınızda” hizmeti Mamaklıların evlerine kitap götürmeye devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bulunan kütüphaneler, ödünç verme sistemi ile hizmet veriyor. Bu hizmetten engelli veya yaşlı vatandaşlar ve kütüphaneye gelemeyenler yararlanabiliyor. 

Sistemden yararlanabilmek için önce kütüphaneye üye olmanız gerekiyor. Talep edilen kitaplar özenle hazırlanıyor, motorlu kuryelere teslim ediliyor. Belirtilen adreslere en yakın sürede teslimat yapılıyor. 

foto-(4)-051.jpeg

NASIL TALEP EDİLİR?
Mamak Belediyesi resmi web sitesi üzerinden “Kitap Kapınızda” Talep Formunu doldurarak, @mamakbelediyesi Instagram hesabı ve @mamakbelkutuphaneleri Instagram hesabı üzerinden, @mamakbelediyesi Twitter hesabı üzerinden veya 10:00 ile 16:00 arasında 0312 320 46 77  ve 0312 367 14 13 nolu telefon numaralarından kitap talebinde bulunabiliyorsunuz.

Talep ettiğiniz kitaplar kurye tarafından size ulaştırılıyor. 15 gün süreyle verilen kitapların belirtilen son tarihe kadar alınan kütüphaneye teslim edilmesi gerekiyor.

foto-(7)-045.jpeg

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Her zaman bir serüvendi bizim için kitap okumak. Belediye Başkanı olduktan sonra da bu serüvenimiz devam ediyor. Bize ilk inen ayet ne ile başlıyor “oku” ile başlıyor. Evreni okumamız lazım, hayatı okumamız lazım. Okumak önemli. Bu anlayıştan hareketle kütüphaneler açtık ancak bununla yetinmedik. Kitap okumak isteyen, kitaba ulaşmak isteyen vatandaşlarımızın bu isteklerini kuryelerimizle karşılıyoruz. Biz kitaplarını evlerine kadar giderek teslim ediyoruz. İnsan odaklı belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Silahla vurulmuş olarak ölü bulunan Sultan, toprağa verildi05 Mayıs 2022 Perşembe 15:05
  • LÖSEV'den lösemi hastası Zeynep'e moral ziyareti05 Mayıs 2022 Perşembe 15:00
  • Ankara'da bir kişinin öldüğü 34 kişinin yaralandığı kazada EGO şoförüne dava05 Mayıs 2022 Perşembe 13:43
  • ASKİ, 76 kilometre içme suyu altyapısını yeniledi05 Mayıs 2022 Perşembe 04:20
  • Altındağlı gençleri "Kitap Kurdu" isimli tiyatro oyunuyla buluştu05 Mayıs 2022 Perşembe 00:25
  • Ramazan Bayramı'nda ABB parkları Başkentlilerin tercihi oldu05 Mayıs 2022 Perşembe 00:24
  • Ramazan Bayramı'nda ‘Lunapark Çocukların Dünyası’ çocuklardan yoğun ilgi gördü05 Mayıs 2022 Perşembe 00:23
  • Başkan Serhat Oğuz, tedavi gören vatandaşlarla bayramlaştı05 Mayıs 2022 Perşembe 00:22
  • Altındağ’da bayram sevinci doya doya yaşandı05 Mayıs 2022 Perşembe 00:19
  • Başkan Murat Köse Belediye çalışanlarıyla tek tek bayramlaştı05 Mayıs 2022 Perşembe 00:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti