Kızılay Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Kızılay Haftası, Türkiye genelinde kurumu tanıtan çeşitli etkinlikler, bilgilendirici faaliyetler, sergiler ve yürüyüşlerle kutlandı.

Türk Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, 29 Ekim-4 Kasım arasında kutlanan Kızılay Haftası'nın toplumun her kesiminden ilgi gördüğü belirtildi. Açıklamada, Türk Kızılay görevlilerinin, yürüttüğü faaliyetlere dair farkındalık oluşturmak, ‘Kızılaycılık’ ruhunu öğrencilere aşılayarak dayanışma, sosyal sorumluluk, gönüllülük konularında bilinç oluşturmak için şube ve temsilcilikleriyle Türkiye'nin dört bir yanında gönüllüler eşliğinde meydanlarda ve okullarda bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, afet müdahale ve kan merkezlerinin de hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayarak faaliyetleri hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

IŞIKLA AYDINLATILARAK FARKINDALIK

Kızılay Haftası boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde tarihi ve önemli yapıların aydınlatıldığına işaret edilen açıklamada, Galata Kulesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, TOBB binası gibi yapıların kırmızı ışıkla aydınlatılarak farkındalık oluşturulduğu kaydedildi.

KIZILAY TARİHİ RESİM SERGİSİ

Kızılay şubeleri ve temsilciliklerinin de hafta kapsamında pek çok bilgilendirici ve eğlendirici etkinlik gerçekleştirdiğine yer verilen açıklamada, Sakarya Büyükşehir Sosyal Gelişim Merkezi drama kursu öğrencilerinin kurumun hizmetlerini ve kan bağışının önemini drama dersinde öğrendikleriyle canlandırdığı, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü binasında da "Osmanlı'dan Günümüze Kızılay Tarihi Resim Sergisi" açıldığı belirtildi.

