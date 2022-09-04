“Sakarya Meydan Muharebesi Son Kale Haymana” etkinlikleri kapsamında Haymana Belediyesi tarafından hazırlanan “Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana” fotoğraf sergisi Kızılay Metro Sanat Galerisinde açıldı.

Kurdele kesilmesinin ardından sergiyi gezen ziyaretçiler yetkililerden fotoğraflar hakkında bilgi aldı. Kızılay Metro Sanat Galerisindeki sergi 11 Eylül tarihine kadar gezilebilecek.

22 gün 22 gece sürecek

Sergi için ellerindeki bütün kaynakları taradıklarını hatta Yunan kaynaklarından da faydalandıklarını ifade eden Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut “Bu fotoğraf sergimiz böylesine titiz bir çalışmanın ürünü sadece Sakarya Meydan Muharebesiyle ilgili de değil. Haymanamızı her yönüyle tanıttığımız bir sergi. Etkinliklerimiz fotoğraf sergisi ile sınırlı değil. 22 Gün 22 Gece süren Sakarya Meydan Muharebesi gibi etkinliklerimiz de 22 Gün 22 Gece sürecek” dedi.