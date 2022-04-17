  • BIST 2.494,37
  • Altın 927.677
  • Dolar 14.6102
  • Euro 15.7958
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 13 °C
»

Kızılay, Ramazan yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Kızılay hayırseverlerin bağışlarıyla Türkiye ile birlikte 24 ülkede Ramazan yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Kızılay, Ramazan yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Yıl boyunca hemen her gün maddi durumu elverişli olmayan vatandaşların sofralarına sıcak yemek taşıyan Kızılay, Ramazan ayında da ülke genelindeki 31 aşevi, 74 mobil ikram aracı ve şubeleriyle birlikte sıcak yemek desteği veriyor.

1650179604_isci2926.jpg

Ülke genelindeki 31 aşevi ve 74 mobil ikram aracıyla yıl boyunca sıcak yemek desteği veren Kızılay, Ramazan döneminde de şubeleriyle birlikte iftarlık ve sahurluk yemek veriyor. Kızılay, aşevlerine kadar gelemeyen, dışarı çıkamayacak durumda olan yaşlı ve hastaların yemeklerini de özel sefer taslarında hazırlayarak şubeleri, Genç Kızılay, Kızılay Kadın ve Kızılay Engelsiz teşkilatlarında görev yapan gönüllüleriyle kapılarına kadar götürüyor. Kızılay Ramazan ayı boyunca 3.8 milyon kişilik 76 milyon TL değerinde sıcak yemek ulaştıracak.

Kızılay Aşevlerinden 110 Yıldır Sıcak Yemek Çıkıyor

Kızılay, tarihten günümüze savaşlarda, savaşları izleyen göçler sırasında ve doğal afetlerde aşevi kurarak ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı yapıyor. İhtiyaç sahiplerine yönelik, cephe dışı ilk aşevini 1912 yılında açan Kızılay, bağışçılarının destekleriyle ihtiyaç sahiplerine 110 yıldır ara vermeden hijyenik ortamlarda, besin değeri yüksek gıda malzemelerinden hazırlanan sıcak yemekleri ulaştırıyor. 

Hayırseverlerin Aşevi Bağışları Sofraları Bereketlendiriyor

Kızılay’ın aşevleri Ağrı, Ağrı/Tutak, Ankara, Ankara/Polatlı, Artvin/Şavşat, Bingöl, Bitlis, Bitlis/Tatvan, Denizli/Çivril, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay/İskenderun, İstanbul (Beylikdüzü, Esenler, Pendik, Cerrahpaşa, Balat), Kocaeli/Karamürsel, Konya, Konya/Akşehir, Mersin/Silifke, Muş, Ordu, Sakarya/Hendek, Tokat, Tokat/Turhal, Van ve Van/Erciş’te bulunuyor. Hayırseverler ister belirledikleri bir aşevine isterse de genel aşevi bağışlarına destek olarak sofraları bereketlendirebiliyor.

Farklı Kategorilerde Ramazan Yardımlarıyla Hayırseverlere Kolaylık

Hayırseverler Kızılay’ın Zekat, Fitre, Fidye, Genel Nakdi, Aşevlerine Nakdi Bağış, Yurt içi - Yurt dışı Gıda Yardımı ile İftar Sofrası, Bayramlık, Oyuncak Yardımı ve Çocuk İkram Paketi yardım seçeneklerine destek olabiliyor. Ramazan yardımlarını Kızılay’la ulaştırmak isteyen www.kizilay.org.tr’den, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından ayrıntılı bilgiye ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra tüm operatörlerden 1877’ye FİTRE, FİDYE, İFTAR ve SAHUR kelimelerinden birini yazarak 40 TL’lik, BAĞIŞ yazıp 2868’e mesaj atarak da 10 TL’lik bağış yapılabiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erzurum kültürü Keçiören‘de yaşatıldı18 Nisan 2022 Pazartesi 00:24
  • Mamak Belediyesi’ne 3 yılda 5 ayrı ödül18 Nisan 2022 Pazartesi 00:23
  • Altındağ Belediyesi Klasik Türk Müziği korosu, dertlere derman oluyor18 Nisan 2022 Pazartesi 00:22
  • Otomobili camını kırıp çalmaya kalkıştılar, götüremeyince bırakıp gittiler17 Nisan 2022 Pazar 16:31
  • Başkan Serhat Oğuz, tedavi gören vatandaşları ziyaret etti16 Nisan 2022 Cumartesi 03:21
  • Başkan Yaşar, hemşerileriyle iftarda buluştu16 Nisan 2022 Cumartesi 00:27
  • Ankara keçisi tiftiğinden üretilen sof kumaşı Kızılcahamam’da canlanıyor16 Nisan 2022 Cumartesi 00:25
  • Pursaklar'da Ramazan etkinlikleri düzenleniyor16 Nisan 2022 Cumartesi 00:24
  • Mahalle Konağı’nda iftar sevinci16 Nisan 2022 Cumartesi 00:23
  • Keçiören Belediyesi'nden okullara kitap desteği16 Nisan 2022 Cumartesi 00:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti