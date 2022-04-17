Kızılay, Ramazan yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Kızılay hayırseverlerin bağışlarıyla Türkiye ile birlikte 24 ülkede Ramazan yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Yıl boyunca hemen her gün maddi durumu elverişli olmayan vatandaşların sofralarına sıcak yemek taşıyan Kızılay, Ramazan ayında da ülke genelindeki 31 aşevi, 74 mobil ikram aracı ve şubeleriyle birlikte sıcak yemek desteği veriyor.

Ülke genelindeki 31 aşevi ve 74 mobil ikram aracıyla yıl boyunca sıcak yemek desteği veren Kızılay, Ramazan döneminde de şubeleriyle birlikte iftarlık ve sahurluk yemek veriyor. Kızılay, aşevlerine kadar gelemeyen, dışarı çıkamayacak durumda olan yaşlı ve hastaların yemeklerini de özel sefer taslarında hazırlayarak şubeleri, Genç Kızılay, Kızılay Kadın ve Kızılay Engelsiz teşkilatlarında görev yapan gönüllüleriyle kapılarına kadar götürüyor. Kızılay Ramazan ayı boyunca 3.8 milyon kişilik 76 milyon TL değerinde sıcak yemek ulaştıracak.

Kızılay Aşevlerinden 110 Yıldır Sıcak Yemek Çıkıyor

Kızılay, tarihten günümüze savaşlarda, savaşları izleyen göçler sırasında ve doğal afetlerde aşevi kurarak ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı yapıyor. İhtiyaç sahiplerine yönelik, cephe dışı ilk aşevini 1912 yılında açan Kızılay, bağışçılarının destekleriyle ihtiyaç sahiplerine 110 yıldır ara vermeden hijyenik ortamlarda, besin değeri yüksek gıda malzemelerinden hazırlanan sıcak yemekleri ulaştırıyor.

Hayırseverlerin Aşevi Bağışları Sofraları Bereketlendiriyor

Kızılay’ın aşevleri Ağrı, Ağrı/Tutak, Ankara, Ankara/Polatlı, Artvin/Şavşat, Bingöl, Bitlis, Bitlis/Tatvan, Denizli/Çivril, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay/İskenderun, İstanbul (Beylikdüzü, Esenler, Pendik, Cerrahpaşa, Balat), Kocaeli/Karamürsel, Konya, Konya/Akşehir, Mersin/Silifke, Muş, Ordu, Sakarya/Hendek, Tokat, Tokat/Turhal, Van ve Van/Erciş’te bulunuyor. Hayırseverler ister belirledikleri bir aşevine isterse de genel aşevi bağışlarına destek olarak sofraları bereketlendirebiliyor.

Farklı Kategorilerde Ramazan Yardımlarıyla Hayırseverlere Kolaylık

Hayırseverler Kızılay’ın Zekat, Fitre, Fidye, Genel Nakdi, Aşevlerine Nakdi Bağış, Yurt içi - Yurt dışı Gıda Yardımı ile İftar Sofrası, Bayramlık, Oyuncak Yardımı ve Çocuk İkram Paketi yardım seçeneklerine destek olabiliyor. Ramazan yardımlarını Kızılay’la ulaştırmak isteyen www.kizilay.org.tr’den, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından ayrıntılı bilgiye ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra tüm operatörlerden 1877’ye FİTRE, FİDYE, İFTAR ve SAHUR kelimelerinden birini yazarak 40 TL’lik, BAĞIŞ yazıp 2868’e mesaj atarak da 10 TL’lik bağış yapılabiliyor.