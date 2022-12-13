Kızılbaş Müslüman Cemil Kılıç kimdir, gerçekten ilahiyatçı mı, MEB’den neden ihraç edildi?

Cem Tv, Tele1, odatv gibi medya organları ile ünlenen yazar Cemil Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ihraç edildiğini açıkladı. Cemil Kılıç kimdir, gerçekten ilahiyatçı mı, MEB’den neden ihraç edildi? Kendini neden Kızılbaş Müslüman olarak takdim ediyor?

Ulusalcı medya kuruluşları ile odatv gibi sitelerde yayınlanan yazılarıyla ünlenen yazar Cemil Kılıç, 23 yıldır görev yaptığı Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ihraç edildiğini açıkladı. Peki Cemil Kılıç kimdir, gerçekten ilahiyatçı mı, MEB’den neden ihraç edildi? Kendini neden Kızılbaş Müslüman olarak takdim ediyor?

AÇIKLAMA İLE DUYURDU

Cemil Kılıç sosyal medya hesabından “Tarikatlar istedi MEB ihraç etti” başlıklı bir açıklamada bulundu. Kılıç açıklamasında, şu iddialarda bulundu:

“Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 yıllık eğitimcilik görevime son verildi. Öğrencilerimden ve derslerimden koparılıp görevimden ihraç edildim. 23 yıl boyunca sürekli bir biçimde aklı, bilimi, inanç özgürlüğünü, bir arada yaşama kültürünü, Cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, aydınlanmayı, Atatürk ilke ve devrimlerini savundum. Bir barış ve sevgi dini olan İslam’ın erdemlerini anlattım. Buralardan hiçbir zaman ödün vermedim. Ancak gerici çevrelerin hep hedefinde oldum. ‘Diyanet Sen’ adlı sözde sendika ile ‘cübbeli’ ve ‘akit’ gibi engizisyoncu malum kesimlerin ve FETÖ kalıntısı yapıların, nefret vaazları veren Halil Konakçı ve avanelerinin, din cahili, iman fakiri kimi odakların, akıl ve bilim karşıtı güruhun ve yurda çıyan, halka düşman zümrelerin aleyhimde yürttüğü karalama ve linç kampanyası sonucu haksız ve hukuksuz bir soruşturma dahası hakkaniyet ilkesi alenen çiğnenerek güya cezalandırıldım.. Lakin ben bunu bir ceza olarak değil büyük ulusuma hizmet yolunda onur madalyası olarak görüyorum.”

Kılıç açıklamasında ayrıca "Ben artık milletimin ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün memuruyum. Kendimi canımdan aziz bildiğim halkıma emanet ediyorum" dedi.

Açıklaması bir kısım medya organında haber olan Kılıç’la ilgili internette “Cemil Kılıç kimdir, gerçekten ilahiyatçı mı, MEB’den neden ihraç edildi” sorularına cevap aranmaya başladı. Biz de tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik:

Cemil Kılıç kimdir, ilahiyatçı mı?

Asıl adı Mustafa Cemil Kılıç’tır. 1975 İstanbul doğumlu olan Cemil Kılıç, aslen Sinop’ludur. İlköğrenimini Sinop ve İstanbul'da tamamladı. İstanbul Küçükköy İmam Hatip Lisesi mezunudur. Ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İslam Felsefesi bölümünden mezun oldu. 1998 yılında aynı üniversitenin Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji Anabilim dalında master eğitimlerine başladı. 1999’da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğine atandı.

"KIZILBAŞ MÜSLÜMAN"

Kitaplarında M. Cemil Kılıç, Mustafa Kılıç isimlerini kullandı. Kılıç, odatv’de yazılarının yayınlanmasının yanı sıra sık sık Halk TV, Ulusal Kanal, Cem TV, KRT TV, Tele1 gibi yayın organlarında konuşmacı olarak yer aldı. Cumhuriyet, Birgün, Aydınlık gibi gazetelerde demeçleri yayınlandı. Cem Vakfı tarafından AİHM'de açılan “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersi ile ilgili davada yer aldı. 2019'da MEB’deki görevinden uzaklaştırılmış, birkaç ay sonra göreve iade edilmişti. 2012 yılında evlendi. Bumin Kağan adında bir oğlu bulunuyor. Kendisini web sitesinde “Kızılbaş Müslüman” olarak takdim etmesiyle dikkat çekiyor.

KIZILMAŞ MÜSLÜMANLIK NE DEMEK?

Yazarın "Kızılbaş Müslümanlık" adında bir de kitabı vardır. Cemil Kılıç kitabında Kızılbaş Müslümanlar 'ı şöyle tanımlar:

"Kızılbaş Müslümanlar Allah'a inanırlar. Ama onların Allah'ı bildiğiniz Allah'a benzemez... Onların Peygamberi Hz. Muhammed'dir fakat Muhammed ayin-i cem eyleyip semah dönen bir Muhammed'dir; beş vakit namaz kılan değil...

Onlar Hz. Ali'yi çok severler ama sevdikleri Ali 7. yüzyılda yaşayıp giden Ebu Talip'in oğlu Ali değildir. Onlar'ın Ali'si hem Ali bin Ebi Talip'tir hem de 'Kün' deyince on sekiz bin alemi yaratan, yarattıklarının rızklarını veren, Arslan kılığında Muhammed'in yolunu kesen, kılıcı yetmiş arşın uzayan, Hayber Kalesi'nin kapısını şahadet parmağıyla asumana atan, hasılı bin bir donda görünen, Tanrı'nın zatına yapışıp o olan.. Bir Ali'dir.

Onlar Müslüman'dırlar ama Kızılbaş Müslüman'dırlar. Kızılbaş Müslümanlar, bildiğiniz Müslümanlara benzemezç Onların namazı bildiğiniz namaza benzemez. Onların orucu, bildiğiniz oruca benzemez. Onların haccı bildiğiniz hacca benzemez. Onlar Kızılbaş olmaktan kıvanç duyarlar. Çünkü Kızılbaş olmak onlar için bir şeref ve övünç ifadesidir.

Onların kıblesi insan, Ali'si rahman, nutku Kur'an olandır... Ve onlar, Ebussuud fetvalarıyla öldüre öldüre tüketemesiğimiz kafirlerdir. Duyulsun, görülsün ve bilinsin ki ben de onlardanım..."