  • BIST 2.475,41
  • Altın 925.563
  • Dolar 14.5921
  • Euro 15.794
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 6 °C
»

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar gazilerle buluştu

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamamlı şehit aileleri ve gazilerle iftar sofrasında bir araya geldi.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar gazilerle buluştu

Kızılcahamam Kaymakamlığı tarafından organize edilen programa Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

278443004_421289343141342_8527853627791896226_n.jpg

Başkan Acar: Vatanımız Size Minnettar
Programda konuşan Başkan Acar, "Vatanımız için canlarını, kanlarını ve bedenlerini feda eden aziz şehitlerimizin aileleriyle ve gazilerimizle bu mukaddes iftar sofrasında bir arada olmanın onurunu yaşıyoruz. Sizler bizim en kıymetli değerlerimizsiniz. Bu cennet vatanımızın toprağına akıttığınız her bir damla kan için sizlere minnettarız. Mukaddes değerlerimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum.” diye konuştu.

278272190_421289593141317_8579060592746530491_n.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahramankazan Belediyesi, öğrenciler için etkinlik düzenledi15 Nisan 2022 Cuma 00:20
  • Doktoru darbeden hasta, güvenlik görevlilerine de hakaret etmiş14 Nisan 2022 Perşembe 15:26
  • Mansur Yavaş, vatandaşın neden kendisini tercih ettiğini açıkladı14 Nisan 2022 Perşembe 11:52
  • Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı14 Nisan 2022 Perşembe 09:40
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere sınav desteği14 Nisan 2022 Perşembe 03:20
  • ABB'den ihtiyaç sahiplerinin ödenmemiş elektrik faturaları için kampanya14 Nisan 2022 Perşembe 00:27
  • Ara tatilde Evrensel Değerler Çocuk Müzesi çocukların ilk adresi oldu14 Nisan 2022 Perşembe 00:26
  • Yenimahalle Belediyesi ile Mahalli Eğitim Akademisi ortaklaşa etkinlik düzenledi14 Nisan 2022 Perşembe 00:25
  • Mamak’ta her mahallede iftar coşkusu14 Nisan 2022 Perşembe 00:24
  • Keçiören’in Belediyesi ilçedeki park ve bahçelerde yaza hazırlık çalışmaları yürütüyor14 Nisan 2022 Perşembe 00:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti