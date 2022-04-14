Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar gazilerle buluştu

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamamlı şehit aileleri ve gazilerle iftar sofrasında bir araya geldi.

Kızılcahamam Kaymakamlığı tarafından organize edilen programa Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Başkan Acar: Vatanımız Size Minnettar

Programda konuşan Başkan Acar, "Vatanımız için canlarını, kanlarını ve bedenlerini feda eden aziz şehitlerimizin aileleriyle ve gazilerimizle bu mukaddes iftar sofrasında bir arada olmanın onurunu yaşıyoruz. Sizler bizim en kıymetli değerlerimizsiniz. Bu cennet vatanımızın toprağına akıttığınız her bir damla kan için sizlere minnettarız. Mukaddes değerlerimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum.” diye konuştu.