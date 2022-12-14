Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar olumsuzluklara karşı gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, kış nedeniyle oluşabilecek olumsuz hava şartlarına karşı gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğündeki personeli ziyaret eden Acar, buradaki konuşmasında, olası kar yağışında ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele kapsamında yapılan hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. Kış tedbirleri kapsamında personelle istişarelerde bulunduklarını aktaran Acar, 56 personel, 13 iş makinesi, kar küreme ve tuz serici araçlarla kışa hazır olduklarını söyledi.

500 TON TUZ HAZIRLANDI

Olası kar yağışı sonucu yaşanabilecek don ve buzlanmaya karşı 500 ton tuz hazırladıklarını kaydeden Acar, “Bunun yanı sıra ilçemizde park, bahçe ve mahalle aralarını temizlemek için küçük iş makinelerimizi kış şartlarına hazır hale getirdik. Belediye olarak bu yıl da ilçe halkımızın sorunsuz bir kış geçirmesi için tüm ekiplerimizle hazır bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşımızın kışı sorunsuz bir şekilde geçirmesi için gerek ulaşım, gerekse diğer çalışmalarımızı titizlikle devam ettirmekteyiz” ifadelerini kullandı.

