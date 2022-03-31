Kızılcahamam’da 600 kişilik iftar çadırı kuruldu

Kızılcahamam Belediyesi tarafından her yıl açılan geleneksel iftar çadırı 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi meydanında vatandaşlara hizmet verecek. Günlük 600 kişinin iftar açabileceği çadırda 10 personel çalışacak.

Konu ile ilgili olarak Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Ramazan ayı münasebetiyle Kızılcahamam Belediyesi olarak 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi meydanımızda 600 kişilik iftar çadırı kurduk. İftar çadırı bir ay boyunca halkımızın hizmetinde olacaktır. İftar çadırımız fakir ve kimsesizlere hizmet vereceği gibi, yolda kalmış veya bir şekilde evine ulaşamayanlara da hizmet edecektir. İftar çadırı için hazırlanan yemeğe katkı sunmak isteyen hayırsever işadamı ve esnaflarımızın katkıları kabul edilecektir. Ramazan çadırına bir ay boyunca tüm Kızılcahamamlı Hemşerilerimizide bekliyoruz. Ramazan Ayı boyunca hafta sonları ise Kızılcahamam Belediyesi Tiyatro ve Toplantı salonunda tiyatro etkinliği düzenleyeceğiz, bu etkinliğe de tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Ramazan Ayının; Milletimizin ve ülkemizin huzur ve mutluluğuna vesile olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.