  • BIST 2.233,30
  • Altın 912.587
  • Dolar 14.6601
  • Euro 16.2379
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 7 °C
»

Kızılcahamam’da 600 kişilik iftar çadırı kuruldu

Kızılcahamam Belediyesi tarafından her yıl açılan geleneksel iftar çadırı 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi meydanında vatandaşlara hizmet verecek. Günlük 600 kişinin iftar açabileceği çadırda 10 personel çalışacak.
Kızılcahamam’da 600 kişilik iftar çadırı kuruldu

Konu ile ilgili olarak Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Ramazan ayı münasebetiyle Kızılcahamam Belediyesi olarak 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi meydanımızda 600 kişilik iftar çadırı kurduk. İftar çadırı bir ay boyunca halkımızın hizmetinde olacaktır. İftar çadırımız fakir ve kimsesizlere hizmet vereceği gibi, yolda kalmış veya bir şekilde evine ulaşamayanlara da hizmet edecektir. İftar çadırı için hazırlanan yemeğe katkı sunmak isteyen hayırsever işadamı ve esnaflarımızın katkıları kabul edilecektir. Ramazan çadırına bir ay boyunca tüm Kızılcahamamlı Hemşerilerimizide bekliyoruz. Ramazan Ayı boyunca hafta sonları ise  Kızılcahamam Belediyesi Tiyatro ve Toplantı salonunda tiyatro etkinliği düzenleyeceğiz, bu etkinliğe de tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Ramazan Ayının; Milletimizin ve ülkemizin huzur ve mutluluğuna vesile olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sincan’ın duvarlarına bakanlar bir daha bakıyor31 Mart 2022 Perşembe 02:22
  • Minik öğrencilere, hayvan sevgisi aşılanıyor31 Mart 2022 Perşembe 00:24
  • Kızılcahamam’da Umut’ isimli tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü31 Mart 2022 Perşembe 00:22
  • Başkan Asım Balcı, Ulus Hali'ni ziyaret etti31 Mart 2022 Perşembe 00:21
  • İş merkezinden tuvalet kapısını çalarken kameraya yansıdı30 Mart 2022 Çarşamba 14:13
  • ABB ve TÜSİAD'dan işbirliği30 Mart 2022 Çarşamba 04:28
  • İsa Güven, Federasyon Genel Başkan adaylığını açıkladı30 Mart 2022 Çarşamba 03:29
  • Sayokan Topluluğu’nun Alp ve Almilaları, 19. kez kemer kuşandı30 Mart 2022 Çarşamba 02:26
  • Berbere gidemeyen yaşlı vatandaşlara berber ve temizlik hizmeti verilmeye başladı30 Mart 2022 Çarşamba 00:30
  • Objektifte Pursaklar ödüllü dijital fotoğraf yarışması düzenleniyor30 Mart 2022 Çarşamba 00:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti