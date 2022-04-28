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Kızılcahamam’da bayram temizliği başladı

Kızılcahamam Belediyesi, ilçede bayram temizliği çalışmalarına başladı.
Kızılcahamam’da bayram temizliği başladı

Kızılcahamam Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde detaylı bir bayram temizliği gerçekleştiriyor. Ramazan Bayramı öncesi Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde temizlik çalışmaları yapıyor.

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Yapılan çalışmalara dair Kızılcahamam Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kızılcahamam’ımızı Bayrama Hazırlıyoruz; Ramazan-ı Şerifi uğurlamaya hazırlandığımız bugünlerde cennet ilçemizde bayram temizliğine başladık.” ifadeleri kullanıldı.

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