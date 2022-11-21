Kızılcahamam’da bir araya gelen gönüllü gençler ihtiyaç sahibinin evini boyadı

Kızılcahamam’da bir araya gelen gönüllü gençler, ihtiyaç sahibi 90 yaşındaki Selfinaz Aydın'ın evini boyadı.

AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları üyeleri, Karşıyaka Mahallesi'nde kızıyla oturan Aydın'ın evini boyayıp tadilat yaptı. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Burak Kocaoğlu, amaçlarının vatandaşların yanında yer alarak onların sorunlarını, taleplerini, öneri ve isteklerini dinlemek olduğunu ifade etti.

GENÇLERİ TEBRİK ETTİ

Kocaoğlu, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Güray Altunay'ın desteğiyle ihtiyaç sahibi ailenin evinin tadilatını yaptıklarını belirtti. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da gençleri arayarak duyarlılıklarından dolayı tebrik etti.

