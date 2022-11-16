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Kızılcahamam’da 'Diyabet Günü' Programı düzenlendi

Kızılcahamam'da ‘Dünya Diyabet Günü’ dolayısıyla program düzenlendi. Programda diyabet hastası çocuklara "sensörlü kansız şeker ölçüm cihazı" hediye edildi.
Kızılcahamam’da 'Diyabet Günü' Programı düzenlendi

Kızılcahamam’da düzenlenen programda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen diyabet hastası çocuklara ‘sensörlü kansız şeker ölçüm cihazı’ verildi. Anadolu Diyabet Derneğince ‘Dünya Diyabet Günü’ dolayısıyla Kızılcahamam'daki bir otelde program düzenlendi.

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DERNEK ÜYELERİ KATILDI 

Diyabetle ilgili toplumda farkındalığın artırılması ve ailelerin bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen programa Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Anadolu Diyabet Derneği Başkanı Şeyda Yıldız ve dernek üyeleri de katıldı. Programda diyabet hastası çocuklara "sensörlü kansız şeker ölçüm cihazı" hediye edildi. 
Cihazı çocuklara hediye eden firmanın danışmanı Prof. Dr. Tayfun Aybek, programda yaptığı konuşmada, çocuklara dağıtılan ve "Konuşan Şeker Cihazı" adı verilen yeni akıllı bir sistemin ilk kez Türkiye'de kullanıma açıldığını söyledi.
 

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