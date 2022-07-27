Kızılcahamam’da sinema etkinliği

Kızılcahamam’da 10 film gösteriminin gerçekleşeceği açık hava sinema şenliği başlıyor.

Kızılcahamam’da açık havada sinema keyfi başlıyor. Kızılcahamam Belediyesinin Kızılcahamam Millet Bahçesinde düzenleyeceği açık hava sinema etkinliği, 01-04 Ağustos, 08-11 Ağustos ile 17-18 Ağustos tarihleri arasında, 10 gösterimle gerçekleştirilecek.

TÜM İLÇE DAVETLİ

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Hemşehrilerimizin aileleri ile birlikte huzurlu ve mutlu bir yaz geçirmeleri için açık hava sinema gösterimleri düzenliyoruz. Kızılcahamam kültürün, sanatın, sosyal yaşamın başkenti ve Ankara’nın akciğeridir. 10 gün boyunca Millet Bahçemizde sürecek açık hava sinema gösterimlerinde tüm ilçe sakinlerine iyi seyirler diliyorum” dedi.

