Kızılcahamam'da ücretsiz POMEM, PYMO, BESYO hazırlık kursu

Kızılcahamam Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) ile Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu’nda (BESYO) okumak isteyen gençler için ücretsiz hazırlık kursu veriyor.

Kızılcahamam Belediyesi, tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) ile Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu’nda (BESYO) eğitim görmek isteyen gençlere imkan sunuyor.





Başkan Acar; Başarıya koşanlara destek oluyoruz

Kızılcahamam Belediyesi tarafından gerçekleşecek kurslardan PMYO, BESYO ve POMEM’e giriş kriterlerine uyan kişiler yararlanabilecek. Uzman eğitmenlerin gireceği derslerde, yetenek sınavlarında kullanılan parkurların birebir modelleriyle eğitim verilecek. Gençlerin başarıya koşmalarında onlara destek olduklarını dile getiren Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Polis olmak veya spor alanında kariyer yapmak isteyen gençlerimizi ücretsiz olarak sınavlara hazırlıyoruz. Derslere katılan ve çalışan kursiyerlerimizin başarılı olacağına inanıyorum” dedi.