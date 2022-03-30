Kızılcahamam’da Umut’ isimli tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü

Mamak Belediyesi Tiyatro Ekibi’nin Nuri Pakdil’in “Umut” eseri Kızılcahamam’da yoğun ilgi ile izlendi.

Nuri Pakdil'in kaleme aldığı ilk tiyatro eseri “Umut” Mamak Belediyesi Tiyatro Ekibi tarafından Kızılcahamam Tiyatro ve toplantı salonunda sahnelendi. Umut oyunu insanın kente ve doğaya ters düşüşünü ve kişilere yansıyan soyut taraflarını konu aldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Kızılcahamamlı vatandaşlarla birlikte izlediği “Umut” oyunu seyircisinden tam not aldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Kızılcahamam Belediyesi olarak ilçemizi eğitimin, kültürün, sanatın, ve sporun merkezi haline getirmek adına faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Kızılcahamam Belediyemizin Tiyatro Ekibi ile Kızılcahamam’ımızda artık sosyal bir etkinlik haline gelen Tiyatro gösterilerimiz kapsamında bugün, Mamak Belediyesi Tiyatro Ekibini ilçemizde misafir edip, Umut isimli oyunu hemşerilerimiz ile birlikte izledik

Bu vesile ile güzel de bir haber vermek istiyorum.

Büyük bir sevinçle karşılamaya hazırlandığımız Ramazan ayı boyunca, Kızılcahamam Belediyesi Tiyatro Ekibimizin birbirinden güzel oyunları sizlerle buluşacak dedi.