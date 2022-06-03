Kızılcahamam'da yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı

Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezin 2021- 2022 eğitim-öğretim dönemini kapsayan üretilen eserlerin bulunduğu serginin açılışı gerçekleşti. Serginin kurdelesini Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Kızılcahamam Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Gürkan Hazar kesti.

Sergiyi gezerek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Kaymakam Can Aksoy ile Belediye Başkanı Süleyman Acar, Yıl sonu sergisinde Halk Eğitim Merkezi halk oyunları tarafından da gösteri yapılarak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Gürkan Hazar tarafından Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar’a hediye takdim edildi.

Sergide konuşan Başkan Acar, "Her biri birbirinden güzel, el emeği, göz nuru çalışmaları için başta Halk Eğitimi Müdürümüz Gürkan Hazar'ı kursiyerlerimizi, öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." dedi.