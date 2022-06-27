Klasik otomobillere yoğun ilgi

Türkiye'nin en büyük "Klasik Otomobil Festivali", Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'den ve dünyanın dört bir tarafından tam 400 klasik otomobilin buluştuğu festival büyük ilgi gördü. Festivali iki günde 200 bin kişi gezdi.

Klasik otomobiller Altındağ'da buluştu, Ankaralılar festivale koştu. Altındağ Belediyesi, Antika Otomobil Federasyonu ve Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük "Klasik Otomobil Festivali", Başkent Millet Bahçesi'nde klasik otomobil severleri bir araya getirdi. 400 klasik otomobilin bir araya geldiği festival, büyük ilgi gördü. Festivale iki günde 200 bin kişi katıldı.

KATILAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ

Tarihi değeri olan her şeye büyük özen gösterdiklerini ve değer verdiklerini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Nostaljik otomobilleri Altındağ'da bir araya getiren önemli bir organizasyona imza attığımız için çok mutluyuz. Dönemlerinin en değerlileri, trafikte oldukları dönemde fırtına gibi esen, her biri birbirinden kıymetli klasik otomobiller bu festivalde görücüye çıktı. Tam 400 klasik otomobil festivalimize katıldı. Başkent Millet Bahçesi oldukça renkli anlara sahne oldu" dedi. Festivalin gördüğü ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı "İki gün süren festivalimize katılan tüm otomobil sahiplerine ve büyük ilgi gösteren tüm katılımcılara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.