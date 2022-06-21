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Klasikler görücüye çıkıyor

Türkiye’nin en büyük “Klasik Otomobil Festivali”, Başkent Millet Bahçesi’nde başlıyor. Türkiye’den ve dünyanın dört bir tarafından tam 400 klasik otomobil Altındağ’da buluşuyor. 
Klasikler görücüye çıkıyor

Klasik otomobiller Altındağ’da buluşacak. Altındağ Belediyesi, Antika Otomobil Federasyonu ve Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan Türkiye’nin en büyük “Klasik Otomobil Festivali”, Başkent Millet Bahçesi’nde klasik otomobil severleri bir araya getirecek. 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan festival, tam 400 klasik otomobili bir araya getirecek. Festivalin açılışı 25 Haziran Cumartesi günü saat 11:00’da gerçekleştirilecek. 

HERKESİ BEKLİYORUZ

Tarihi değeri olan her şeye büyük özen gösterdiklerini ve değer verdiklerini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Nostaljik otomobilleri Altındağ’da bir araya getirecek önemli bir organizasyona imza atacağımız için çok mutluyuz. Dönemlerinin en değerlileri, trafikte oldukları dönemde fırtına gibi esen, her biri birbirinden kıymetli klasik otomobiller bu festivalde görücüye çıkacak. Tam 400 klasik otomobil festivalimize katılıyor. Başkent Millet Bahçesi oldukça renkli anlara sahne olacak” dedi. Başkan Balcı tüm klasik otomobil severleri, 25-26 Haziran tarihlerinde, bu festivale katılmaya davet ettik.
 

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