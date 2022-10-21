Kölelikteki Dostluk: Afrika Saç Örgüsü

Nijeryalı saç örgüsü kuaförü Esther Dilara James, Afrika’ya özgü saç örgüsünün tarihinin 15. yüzyıla kadar dayandığını belirterek, ‘kölelikteki dostluk’ anlamına gelen bir çeşit ‘kimlik’ olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2016'da kurulan Afrika Kültür Evi'nde düzenlenen "Afrika'da Saç Örgüsü Kültürü" etkinliğinde Afrika'ya has saç örgüsü tanıtıldı. Etkinliğe konuk olan Nijeryalı saç örgüsü kuaförü James, "Afrika tarzı saç örgüsü 15. yüzyılda başlıyor. Sizin saç örgünüze göre bekar mı evli mi olduğunuz, hangi ülke, bölge veya şehirden olduğunuz anlaşılıyor." dedi.

23 FARKLI DİL VE KÜLTÜR

Nijerya'da yaşadığı şehirde 23 farklı dil ve kültürün bulunduğunu aktaran James, kişilerin kültürlerinin, kullandıkları saç örgüsünden anlaşıldığını kaydetti. James, Afrika'daki sömürge dönemlerinde kişilerin saç örgüsünün bir çeşit "kimlik" anlamı taşıdığını ve bu şekilde kurulan dostluklara "kölelikteki dostluk" adını verdiklerini söyledi.

ÖRGÜ 5 SAATTE YAPILIYOR

James, saçın uzunluğuna göre örgüsünün 5 saate kadar sürdüğünü belirterek, bir hafta kullanılacak örgünün, saçın ıslak bir havluyla her sabah temizlenmesi durumunda bir sorun yaşanmayacağını ifade etti. Bu sürenin saçın yapısına göre de değişiklik gösterebileceğini kaydeden James, uzun süre kullanımlarda saçlarda kırılmalar olacağını aktardı.

KÜLTÜREL DİPLOMASİ ÖRNEĞİ: AFRİKA KÜLTÜR EVİ

James, Afrika örgüsünün moda haline gelmesiyle sentetik ve farklı renklerdeki saçların da örgü için kullanıldığını ve beyaz renkli saçların da ön plana çıktığını söyledi. Saç örgüsüne yönelik bilgileri paylaşmasının ardından James, konuklardan bazılarının saçını örerek bazı örgü örneklerini gösterdi. Emine Erdoğan tarafından 2016'da Ankara'da kurulan Afrika Kültür Evi, kültürel diplomasinin en önemli örneklerinden birini oluşturuyor.